Sampdoria, ecco la campagna abbonamenti “Mia, tua, nostra”: prezzi invariati

Genova. La Sampdoria ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/27 con lo slogan: Mia, tua, nostra e un video in cui i protagonisti sono tre nati in altrettante date importanti per il club, rappresentativi di tre generazioni diverse: il 12 agosto 1946 (fondazione), il 19 maggio 1991 (lo scudetto) e il 9 giugno 2012 (il ritorno in serie A). Prezzi invariati rispetto all’anno scorso e consueti sconti per le categorie rosa, under (di varie età) e over 60 per quanto riguarda Distinti e Tribuna Inferiore.
Da lunedì 20 luglio 2026 alle 12 sarà possibile effettuare la prelazione per chi è già abbonato. La Sampdoria favorisce chi gestirà tutto online con uno sconto del 10% rispetto al prezzo delle rivendite TicketOne e SampCity (commissioni escluse).
Per mantenere il diritto di prelazione sull’abbonamento in Gradinata Sud per la stagione 2027/28, sarà necessario aver effettuato almeno 10 accessi allo stadio nel corso della stagione 2026/27. Ai fini del conteggio saranno considerati validi anche gli ingressi effettuati tramite cambio supporto (delega ad altro utilizzatore) o mediante la rivendita del posto attraverso il servizio Ticketag.
L’abbonamento stagionale è emesso esclusivamente in formato digitale con caricamento su Sampcard o Doriacard in corso di validità.
Le tre fasi di abbonamento alla stagione 2026/27 per la Sampdoria
Dove: online su sampdoria.ticketone.it; rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale; SampCity, via XX Settembre 252r.
1ª fase: prelazione abbonati stagione 2025/26
Sino alle 23:59 di lunedì 3 agosto 2026. In questa fase gli abbonati possono dare la conferma del proprio posto.
2ª fase: prelazione con cambio posto
Un solo giorno: mercoledì 5 agosto 2026 dalle 10 alle ore 23.59. Riservata agli abbonati che intendono cambiare posto per altro settore a esclusione della Gradinata Sud. Il posto non rinnovato nella prima fase sarà libero e non più garantito.
3ª fase: vendita libera
Dalle 10 di giovedì 6 agosto 2026 alle 23,59 di sabato 22 agosto 2026. Vendita di tutti i posti disponibili e non acquistati nelle due fasi precedenti.
Tribuna onore
Tribuna inferiore
Distinti
Gradinata Sud
Gradinata Nord
Tribuna onore
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Gradinata Sud
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Altre informazioni sul sito ufficiale della Sampdoria.