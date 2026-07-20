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Già iniziata

Sampdoria, ecco la campagna abbonamenti “Mia, tua, nostra”: prezzi invariati

Per mantenere la prelazione in Gradinata Sud l'anno prossimo occorrerà aver presenziato a 10 gare

campagna abbonamenti sampdoria 2026-27

Genova. La Sampdoria ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/27 con lo slogan: Mia, tua, nostra e un video in cui i protagonisti sono tre nati in altrettante date importanti per il club, rappresentativi di tre generazioni diverse: il 12 agosto 1946 (fondazione), il 19 maggio 1991 (lo scudetto) e il 9 giugno 2012 (il ritorno in serie A). Prezzi invariati rispetto all’anno scorso e consueti sconti per le categorie rosa, under (di varie età) e over 60 per quanto riguarda Distinti e Tribuna Inferiore.

Da lunedì 20 luglio 2026 alle 12 sarà possibile effettuare la prelazione per chi è già abbonato. La Sampdoria favorisce chi gestirà tutto online con uno sconto del 10% rispetto al prezzo delle rivendite TicketOne e SampCity (commissioni escluse).

Per mantenere il diritto di prelazione sull’abbonamento in Gradinata Sud per la stagione 2027/28, sarà necessario aver effettuato almeno 10 accessi allo stadio nel corso della stagione 2026/27. Ai fini del conteggio saranno considerati validi anche gli ingressi effettuati tramite cambio supporto (delega ad altro utilizzatore) o mediante la rivendita del posto attraverso il servizio Ticketag.

L’abbonamento stagionale è emesso esclusivamente in formato digitale con caricamento su Sampcard o Doriacard in corso di validità.

Le tre fasi di abbonamento alla stagione 2026/27 per la Sampdoria

Dove: online su sampdoria.ticketone.it; rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale; SampCity, via XX Settembre 252r.

1ª fase: prelazione abbonati stagione 2025/26

Sino alle 23:59 di lunedì 3 agosto 2026. In questa fase gli abbonati possono dare la conferma del proprio posto.

2ª fase: prelazione con cambio posto

Un solo giorno: mercoledì 5 agosto 2026 dalle 10 alle ore 23.59. Riservata agli abbonati che intendono cambiare posto per altro settore a esclusione della Gradinata Sud. Il posto non rinnovato nella prima fase sarà libero e non più garantito.

3ª fase: vendita libera

Dalle 10 di giovedì 6 agosto 2026 alle 23,59 di sabato 22 agosto 2026. Vendita di tutti i posti disponibili e non acquistati nelle due fasi precedenti.

Prezzi abbonamenti Sampdoria online

Tribuna onore

Intero: 1.620 euro; rateo gara: 85,26 euro. In abbonamento compreso accesso ad Area Hospitality e Shuttle Bus, per maggiori informazioni scrivere a areamarketing@sampdoria.it

Tribuna inferiore

Intero: 648 euro (rateo gara: 34,11 euro); Rosa: 558 euro (rateo gara: 29,37 euro); Over 60 468 euro (rateo gara: 24,63 euro); under 14: 225 euro (rateo gara: 11,84 euro); under 10: 112 euro (rateo gara: 5,89 euro).

Distinti

Intero: 261 euro (rateo gara: 13,74 euro); Rosa: 234 euro (rateo gara: 12,32 euro); Over 60: 180 euro (rateo gara: 9,47 euro); under 14 112 euro (rateo gara: 5,89 euro); under 10 54 euro (rateo gara: 2,84 euro).

Gradinata Sud

Intero: 184 euro (rateo gara: 9,68 euro); under 14: 99 euro (rateo gara: 5,21 euro).

Gradinata Nord

Intero: 162 euro (rateo gara: 8,53 euro); Rosa: 139 euro (rateo gara: 7,32 euro); under 21: 121 euro (rateo gara: 6,37 euro); under 14: 58 euro (rateo gara:  3,05 euro); under 10: 27 euro (rateo gara: 1,42 euro).

Prezzi rete terrestre

Tribuna onore

Intero: 1.800 euro; rateo gara: 94,74 euro. In abbonamento compreso accesso ad Area Hospitality e Shuttle Bus, per maggiori informazioni scrivere a areamarketing@sampdoria.it

Tribuna inferiore

Intero: 720 euro (rateo gara: 37,89 euro); Rosa: 620 euro (rateo gara: 32,63 euro); over 60: 520 euro (rateo gara: 27,37 euro); under 14: 250 euro (rateo gara: 13,16 euro); under 10: 125 euro (rateo gara: 6,58 euro).

Distinti

Intero: 290 euro (rateo gara: 15,26 euro); Rosa: 260 euro (rateo gara: 13,68 euro); over 60: 200 euro (rateo gara: 10,53 euro); Under 14: 125 euro (rateo gara: 6,58 euro); under 10: 60 euro (rateo gara: 3,16 euro).

Gradinata Sud

Intero: 205 euro (rateo gara: 10,79 euro); under 14 110 euro (rateo gara: 5,79 euro).

Gradinata Nord

Intero: 180 euro (rateo gara: 9,47 euro); Rosa 155 euro (rateo gara: 8,16 euro); under 21: 135 euro (rateo gara: 7,11 euro); under 14: 65 euro (rateo gara: 3,42 euro); under 10: 30 euro (rateo gara: 1,58 euro).

Altre informazioni sul sito ufficiale della Sampdoria.

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