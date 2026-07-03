Sampdoria ancora in corsa per Martinelli, Insigne suggestione per ora poco concreta

Genova. Nonostante le voci sull’imminente prestito all’Avellino, fonti accreditate confermano che la Sampdoria è ancora in corsa per riprendere in prestito il portiere Tommaso Martinelli. La trattativa è ancora viva, insomma, così come quella per riportare in blucerchiato Mattia Viti.

Questi due giocatori, che già conoscono l’ambiente e sono stati apprezzati nella scorsa stagione, sono in cima alla lista del ds Branco. Nell’ideale taccuino c’è anche un altro nome caldo, come già accennato nei giorni scorsi da genova24.it: Emanuele Pecorino, attaccante che l’anno scorso al Sudtirol ha segnato 9 gol in 33 partite. Di proprietà della Juventus, classe 2001, Pecorino ha dalla sua l’altezza (è 1,92) per essere un attaccante temibile da marcare in caso di calci d’angolo e piazzati. Pecorino è però anche dotato di una discreta mobilità. Su di lui c’è anche la concorrenza dello stesso Avellino.

Tra gli altri nomi usciti in questi giorni ci sono alcune piste non percorribili come l’attaccante del Venezia Adorante, boutade prive di fondamento come il giovane centrocampista figlio d’arte Christian Comotto di proprietà del Milan, così come l’attaccante diciottenne Francesco Camarda.

Per quanto riguarda Lorenzo Insigne sarebbe un nome più da ciliegina sulla torta a fine mercato con una rosa completa che un obiettivo primario. Sui media delle marche trapela la fiducia della società di poterlo trattenere anche nella prossima stagione.

Tobias Lauritsen, gigante norvegese di 28 anni, piace per l’attacco, ma la concorrenza di campionati più appetibili anche esteri rispetto alla Serie B italiana, potrebbe non far decollare la trattativa. Nello stesso reparto piace anche Borrelli del Cagliari, ma al momento i sardi non intendono cederlo.

Anche Nicola Mosti, centrocampista della Juve Stabia, dove è esploso segnando 8 gol, pare sia una pista non percorribile.

In uscita ufficializzato Victor Narro all’Hércules de Alicante C.F: ceduto a titolo temporaneo con opzione e obbligo di riscatto a condizione.

Donati a Cronache di spogliatoio parla di Sampdoria

Nel frattempo l’ex allenatore Massimo Donati è stato ospite a Cronache di spogliatoio nell’ambito di Cronache mondiali e ha fatto un passaggio sulla sua esperienza alla Sampdoria, terminata con un esonero il 18 ottobre dopo 8 partite di campionato e soli tre punti conquistati. Donati ha premesso di non voler scaricare le responsabilità ad altri: “È stato un dispiacere enorme, perché la piazza è bellissima, però andava sistemato tutto all’inizio della stagione”. Non ha nascosto la delusione per un mercato estivo costato 200 mila euro in costruzione a fronte di un mercato invernale da 10 milioni: “Fai il contrario, no? A gennaio sono stati presi alcuni giocatori di cui si parlava già in estate”, ha detto.