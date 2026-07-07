Sampdoria, arriva Lorenzo Insigne: i numeri recenti del campione di Euro 2020

Genova. La Sampdoria ha chiuso il colpo Lorenzo Insigne. Lo “scugnizzo” è atteso a Genova per la firma sul contratto: si parla di un accordo annuale con opzione di rinnovo fino al 2028, legata al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Una “pazza idea” che diventa realtà. Un innesto definito da molti tifosi sui social come “esotico” e, allo stesso tempo, “romantico”. In effetti fino a quattro anni fa, nel pieno della sua carriera, sarebbe stato difficile immaginare Insigne con la maglia blucerchiata, soprattutto in un momento in cui la Sampdoria iniziava a fare i conti con la crisi societaria.

Con il Napoli ha collezionato oltre 400 presenze, realizzando 122 reti e sfiorando quota 100 assist. In azzurro ha conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, mentre con la Nazionale è stato tra i protagonisti del trionfo a Euro 2020. In panchina il quartetto sampdoriano Mancini-Vialli-Evani-Lombardo: proprio con “Popeye” potrebbe concretizzarsi una reunion. In carriera ha vinto anche con campionato di Serie B con la maglia del Pescara.

Un rapporto con il Ferraris che ha visto anche qualche momento di tensione, tra cui l’esultanza polemica del 2017 sotto la Gradinata Sud con la maglia partenopea in reazione agli insulti. Ma, a distanza di quasi dieci anni e il matrimonio in arrivo, si può definire acqua passata. I blucerchiati, inoltre, sono stati una delle sue vittime preferite in Serie A: contro la Sampdoria ha segnato 6 gol, meno soltanto rispetto alle reti realizzate contro Fiorentina (9) e Lazio (7).

Nel 2022 la scelta di trasferirsi in Canada, al Toronto. L’esperienza in MLS si è conclusa il 1° luglio 2025 con la rescissione anticipata del contratto. In totale ha collezionato 76 presenze, 19 gol e 18 assist.

Poi a gennaio 2026 ecco un ritorno davvero romantico: quello al Pescara. Nonostante la retrocessione in Serie C, Insigne ha lasciato il segno con 5 gol e 3 assist in 13 partite, dimostrando di conservare ancora lampi di qualità tecnica cristallina.

È proprio dai numeri recenti che nasce la “scommessa” della Sampdoria: ritrovando continuità sotto il profilo fisico, il club blucerchiato spera di garantire a Corradi un giocatore chiave, dentro e fuori dal campo. Solo fino a pochi anni fa faceva la differenza in Italia e in Europa, ma va gestita bene la condizione fisica. E attenzione ai tiri a giro, sempre suoi marchi di fabbrica.