Sampdoria, ecco anticipi e posticipi delle prime cinque giornate

Genova. La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 1.a alla 5.a giornata del campionato Serie BKT 2026/27. Di seguito il calendario completo delle partite della Sampdoria
1.a Cesena vs Sampdoria (domenica 23 agosto, ore 21.00)
2.a Sampdoria vs Juve Stabia (sabato 29 agosto, ore 19.00)
3.a Palermo vs Sampdoria (lunedì 7 settembre, ore 20.30)
4.a Mantova vs Sampdoria (domenica 13 settembre, 17.15)
5.a Sampdoria vs Catanzaro (sabato 19 settembre, 17.15)
Intanto è di oggi, 28 luglio, la notizia che sono già 10mila i rinnovi degli abbonamenti in prelazione. Partenza col botto per Mia, tua nostra, la campagna abbonamenti alle gare casalinghe della Sampdoria per il prossimo campionato di Serie BKT 2026/27.
Prosegue la vendita online attraverso il circuito Ticketone, modalità che permette di evitare code ma soprattutto di poter dilazionare in 3 rate il costo dell’abbonamento grazie ai servizi offerti da PayPal o Klarna. Buon afflusso anche presso SampCity, nel pieno centro cittadino, dove i tifosi potranno rinnovare la propria tessera in prelazione fino a lunedì 3 agosto.
Tutte le informazioni necessarie per rinnovare il proprio abbonamento sono disponibili qui.