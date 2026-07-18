Sampdoria, tra campo e mercato: vittoria 2-0 nella prima amichevole, in difesa arriva Ravanelli

La prima Sampdoria di Bernardo Corradi vince 2-0 in amichevole contro il Taverne. Il protagonista è Gennaro Tutino, autore di una doppietta a fine primo tempo.
Il primo vestito tattico dato dal mister è il 4-3-3. Spiccano Karim Diop, classe 2009 al centro della difesa, e Giuseppe Forte, classe 2008 schierato come esterno d’attacco.
Primi minuti in blucerchiato anche per il lussemburghese Sinani che ha giocato sulla corsia di destra, con Tutino al centro del pacchetto offensivo.
Intanto arrivano novità sul fronte calciomercato. Dal Monza arriva Luca Ravanelli, difensore classe 1997 ormai esperto della categoria. Un rincalzo importante, anche perché da quanto visto in campo Abildgaard sarà impiegato più a centrocampo che come centrale di difesa. C’era dunque la necessità di colmare quel vuoto.
Il tabellino
Reti: 35′ e 40′ rig. Tutino.
Sampdoria (4-3.3): Ghidotti (46′ Krastev); Di Pardo (46′ Depaoli), Diop (57′ Malanca), Riccio (57′ Ferrari), Cicconi (57′ Rodella); Henderson (57′ Girelli), Esposito (57′ Ferri), Abildgaard (57′ Bellemo); Sinani (57′ Sekulov, 73′ Mezzotero), Tutino (57′ La Gumina), Forte (46′ Paratici). A disposizione: Tantalocchi, Lelli, Amarandei. Allenatore: Bernardo Corradi.