Silvia Salis su Vannacci: “Le spara grosse per attirare l’attenzione come mio figlio di 2 anni”

Genova. “Io ho un figlio di due anni che usa la stessa tecnica: quando vuole la mia attenzione prende qualcosa e la butta per terra, se non serve ne fa una un po’ più grossa”.

Silvia Salis ironizza sulle parole che le ha rivolto a Roberto Vannacci durante il suo comizio a Genova, e lo fa invitando a “evitare di dare troppa attenzione a chi cerca di attirarla e dando notizie false”.

Il riferimento è a quanto sostento dal generale in una piazza Leopardi blindata: “Ci spieghi come mai ha eliminato la possibilità di utilizzare il taser da parte della Polizia Locale – ha chiesto – Dove sono le attività che dovrebbe svolgere per migliorare la sicurezza dei cittadini, perché non si mette in gioco? La competenza sulla sicurezza è di tutti, dello Stato ma anche la sindaca partecipa all’ordine e alla sicurezza pubblica con il prefetto”.

La sindaca in questione ha smentito categoricamente: “Non c’è mai stata nessuna sperimentazione del taser di nessun tipo, non è mai passato il regolamento in consiglio comunale, la destra non era riuscita a farlo”, poi ha proseguito: “Diffonde notizie false, ma contrastare le falsità diventa poi anche un lavoro che stanca. Noi andiamo avanti per la nostra strada, che non è fatta di annunci e di programmi né esternazioni spot per attirare l’attenzione: il meccanismo è ‘la sparo sempre più alta per attirare di più l’attenzione’”.