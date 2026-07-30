A Palazzo Tursi incontro tra la sindaca Salis e il sindaco di Le Havre Edouard Philippe

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ricevuto nell’ufficio di rappresentanza di Palazzo Tursi, il sindaco di Le Havre, Édouard Philippe, per un incontro istituzionale sui temi di interesse comune tra le due città portuali. Presente all’incontro anche Alberto Cappato, dirigente del settore Smart Mobility del Comune di Genova.

Édouard Philippe presiede l’Associazione Internazionale Città-Porti (AIVP), organismo impegnato nel promuovere il dialogo tra città e porti a livello internazionale, di cui Alberto Cappato ha ricoperto la carica di vicepresidente fino a novembre 2025. Già Primo ministro francese dal 2017 al 2020, dal 2020 è nuovamente alla guida della città di Le Havre.

Il colloquio ha rappresentato un’occasione di confronto sui temi legati alla blue economy e al ruolo delle città portuali nello scenario europeo e internazionale, attraverso la condivisione delle rispettive esperienze amministrative.

Genova e Le Havre condividono una forte identità marittima e una vocazione internazionale. Nel corso dell’incontro è stata approfondita la partecipazione congiunta al Forum on Green Finance and Investment dell’OCSE (Organisation for Economic Co-operation and Development), in programma il 7 e l’8 ottobre 2026 a Parigi, quale occasione per valorizzare il contributo di due tra le più importanti città portuali europee al dibattito internazionale.

Il confronto ha confermato l’importanza della collaborazione tra città europee per affrontare sfide comuni e rafforzare il ruolo dei territori.