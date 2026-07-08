Salis a New York, si conclude la missione del Comune: “Sarà un volano rilevante per la città”

Genova. Si conclude oggi la missione internazionale del Comune di Genova a New York, guidata dalla sindaca Silvia Salis e dall’assessora a Turismo e Commercio, Tiziana Beghin, in occasione dell’approdo sul fiume Hudson di Nave Amerigo Vespucci per la Campagna Nord America del suo tour mondiale. Missione che non ha mancato di suscitare polemiche a Palazzo Tursi.

Ieri la delegazione genovese è stata ricevuta nella sede del Comune di New York dall’assessora alle Relazioni internazionali, Ana Maria Archila, e da alcune rappresentanti dello staff del sindaco Zohran Mamdani.

“Un confronto stimolante che ha dato vita a un fruttuoso scambio di idee tra due amministrazioni giovani e progressiste, permettendoci di avviare una preziosa relazione che proseguirà certamente nel tempo – commenta la sindaca Silvia Salis – Il Comune di New York ha mostrato particolare interesse alla visione della Città dei 15 minuti che stiamo cercando di realizzare a Genova e al progetto Sport Senior. Dal canto nostro, abbiamo chiesto dettagli sul progetto, lanciato dal sindaco Mamdani, del primo supermercato a prezzi calmierati. Altri punti di contatto hanno riguardato il salario minimo, la volontà di rendere alla portata di tutti i grandi eventi altrimenti sempre più riservati a chi può permettersi di pagare biglietti di ingresso onerosi e la difficoltà a ricevere finanziamenti nazionali a causa delle differenze politiche con il governo centrale. Ringrazio l’assessora Ana Maria Archila e lo staff del sindaco Zohran Mamdani per l’interesse e la disponibilità dimostrati”.

La giornata di ieri si è aperta con un incontro al quartier generale di Msc a New York, durante il quale la delegazione genovese ha potuto confrontarsi anche con alcuni dipendenti nati nel capoluogo ligure.

Molto partecipato il pranzo di lavoro con il Gruppo Esponenti Italiani (GEI) al Racquet and Tennis Club, che ha visto la presenza di una sessantina di persone tra imprenditori, professionisti, giornalisti, rappresentanti istituzionali, diplomatici e membri di associazioni italiane a New York. Nell’occasione, rispondendo a numerose domande dei membri del GEI, la sindaca ha illustrato le linee politiche e le azioni amministrative che caratterizzano il suo mandato.

Il pomeriggio è proseguito con la visita ad alcuni edifici iconici ideati a New York dall’architetto e senatore a vita genovese, Renzo Piano. In particolare, con la guida dell’architetto Serge Drouin, la delegazione ha visitato la sede della Columbia Business School – che dall’anno accademico 2027-28 avvierà i suoi primi corsi in Italia proprio a Genova – e il grattacielo sede della prestigiosa testata giornalistica New York Times. La serata si è poi conclusa con incontri informali con imprenditori e rappresentanti politici locali.

Le ultime tappe della missione, questa mattina, hanno riguardato la visita ufficiale al Consolato Generale d’Italia, dove la delegazione è stata ricevuta dal console Giuseppe Pastorelli, e all’Istituto Italiano di Cultura, accompagnati dal direttore Claudio Pagliara. Con entrambi si sono poste le basi per future fruttuose collaborazioni tra la città di Genova e quella di New York. Tappa finale alla sede della Columbus Citizens Foundation, prima del volo di rientro a Genova.

“Torniamo a casa con la convinzione di aver intessuto nuove relazioni economiche importanti per la nostra città, che speriamo possano dare frutti interessanti – dichiara in conclusione la sindaca Silvia Salis – Certamente, siamo riusciti a incuriosire tanti newyorkesi invitandoli a scoprire le bellezze di Genova, e siamo certi che, grazie al passaparola e ai nostri strumenti di promozione, questa missione potrà rappresentare un volano rilevante per la città. Voglio ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno lavorato a questa trasferta, in particolare i dipendenti del Comune di Genova e i loro collaboratori”.

Alle parole della prima cittadina si aggiungono quelle dell’assessora a Turismo e Commercio, Tiziana Beghin: “Questa missione rappresenta un passo fondamentale per il posizionamento di Genova sul mercato nordamericano. Abbiamo riscontrato un forte interesse verso la nostra offerta turistica ed enogastronomica. Gli incontri con gli operatori, la stampa e le istituzioni locali ci permetteranno di sviluppare sinergie commerciali preziose e di promuovere il nostro territorio come destinazione d’eccellenza per un turismo di qualità. Il legame storico e profondo tra Genova e New York è la base perfetta su cui costruire nuove opportunità di crescita per il nostro tessuto economico locale”.

La missione internazionale è stata resa possibile grazie alla collaborazione del ministero della Difesa, di Difesa Servizi, dell’equipaggio di Nave Amerigo Vespucci, del Consolato Generale d’Italia a New York, dell’Agenzia Consolare degli Stati Uniti a Genova e del MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana. I partner ufficiali del Comune di Genova per la missione sono stati ITA Airways e Starhotels.