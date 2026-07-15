Salis incontra il console della Repubblica Dominicana: obiettivo rafforzare la collaborazione

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Tursi il console generale della Repubblica Dominicana a Genova, Adolfo Pineda Espinosa, per un incontro istituzionale svoltosi in un clima di cordialità e confronto costruttivo, secondo quanto recita la nota del Comune.

Il colloquio, al quale ha partecipato anche il consigliere comunale delegato alle Relazioni internazionali Si Mohamed Kaabour, si è concentrato sul contributo della comunità dominicana alla vita cittadina, sulle politiche di inclusione e sulle opportunità di rafforzare la collaborazione tra il Comune e il consolato attraverso iniziative condivise nei settori culturale, sociale, sportivo e istituzionale.

A Genova risiede la seconda comunità dominicana della Liguria dopo quella della Spezia. Una realtà ben radicata sul territorio, impegnata principalmente nei settori della cantieristica navale, della ristorazione e della sanità offrendo un contributo significativo allo sviluppo economico e sociale della città. Nel corso dell’incontro, la sindaca ha sottolineato l’importanza del dialogo e dello scambio tra culture come strumenti fondamentali per costruire una società sempre più inclusiva, coesa e aperta.

L’appuntamento si è concluso con l’impegno condiviso a rafforzare i rapporti tra il Comune di Genova e il Consolato della Repubblica Dominicana, la prima e più antica sede diplomatica istituita dallo Stato caraibico nel mondo, fondata nel 1860. L’obiettivo è promuovere nuove opportunità di collaborazione e mantenere un dialogo costante sui temi di comune interesse, consolidando un legame istituzionale di lunga tradizione.