  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Buone relazioni

Salis incontra il console della Repubblica Dominicana: obiettivo rafforzare la collaborazione

L'appuntamento si è concluso con l'impegno condiviso a rafforzare i rapporti tra il Comune di Genova e il Consolato della Repubblica Dominicana

silvia salis, si mohamed kaabour, Adolfo Pineda Espinosa

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Tursi il console generale della Repubblica Dominicana a Genova, Adolfo Pineda Espinosa, per un incontro istituzionale svoltosi in un clima di cordialità e confronto costruttivo, secondo quanto recita la nota del Comune.

Il colloquio, al quale ha partecipato anche il consigliere comunale delegato alle Relazioni internazionali Si Mohamed Kaabour, si è concentrato sul contributo della comunità dominicana alla vita cittadina, sulle politiche di inclusione e sulle opportunità di rafforzare la collaborazione tra il Comune e il consolato attraverso iniziative condivise nei settori culturale, sociale, sportivo e istituzionale.

A Genova risiede la seconda comunità dominicana della Liguria dopo quella della Spezia. Una realtà ben radicata sul territorio, impegnata principalmente nei settori della cantieristica navale, della ristorazione e della sanità offrendo un contributo significativo allo sviluppo economico e sociale della città. Nel corso dell’incontro, la sindaca ha sottolineato l’importanza del dialogo e dello scambio tra culture come strumenti fondamentali per costruire una società sempre più inclusiva, coesa e aperta.

L’appuntamento si è concluso con l’impegno condiviso a rafforzare i rapporti tra il Comune di Genova e il Consolato della Repubblica Dominicana, la prima e più antica sede diplomatica istituita dallo Stato caraibico nel mondo, fondata nel 1860. L’obiettivo è promuovere nuove opportunità di collaborazione e mantenere un dialogo costante sui temi di comune interesse, consolidando un legame istituzionale di lunga tradizione.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.