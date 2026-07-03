Salis e una delegazione del Comune a New York per l’arrivo della Vespucci, centrodestra all’attacco

Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis, insieme all’assessora al Commercio Tiziana Beghin, e a una delegazione degli uffici del Comune di Genova, sarà in missione istituzionale a New York, negli Stati Uniti, dal 4 all’8 luglio.

L’occasione è l’arrivo del viaggio del veliero Amerigo Vespucci, partito dal Porto Antico di Genova il 9 maggio e terminato negli Usa dopo una traversata atlantica. Sarà attraccata a New York City dal 4 all’8 luglio per la parata Sail4th250 sul fiume Hudson nell’ambito della Campagna Nord America 2026 organizzato dalla Marina Militare.

La nave scuola della Marina funge da ambasciata galleggiante per promuovere l’eccellenza, la cultura e il sistema produttivo italiano nel mondo. In questo senso la Liguria e Genova saranno parte delle eccellenze raccontate e presentate nella Grande Mela in una serie di appuntamenti declinati sui temi del turismo, del commercio e dello scambio istituzionale.

La missione, che non dovrebbe pesare sulle casse del Comune di Genova essendo legata alla campagna dell’Amerigo Vespucci, tuttavia, è comunque motivo di forte critica per l’opposizione di centrodestra a palazzo Tursi.

Il centrodestra: “La maggioranza antepone i viaggi istituzionali ai problemi reali”

In particolare, i gruppi di minoranza, sono andati all’attacco del presidente del consiglio comunale, Claudio Villa, che solo oggi avrebbe comunicato che la seduta di consiglio comunale prevista solitamente al martedì è spostata di due giorni, a giovedì.

“Assistiamo ormai a una gestione della cosa pubblica che definire dilettantistica è un eufemismo. Il Comune di Genova è letteralmente allo sbando, guidato da una giunta del dialogo, per modo di dire, che nei fatti non riesce nemmeno a comunicare al proprio presidente del consiglio comunale l’assenza del sindaco”, si legge in una nota.

“Un episodio emblematico – continuano – il presidente del consiglio comunale, accortosi solo a pochissimi giorni di distanza della trasferta del sindaco a New York, ha improvvisamente rinviato di due giorni la seduta del consiglio. Siamo di fronte a una totale mancanza di rispetto per il consiglio comunale, per i consiglieri e, soprattutto, per i cittadini genovesi che hanno eletto questo consiglio comunale. Si blocca l’attività amministrativa della città per coprire i viaggi e le disattenzioni di una giunta ormai scollata dalla realtà. Se questa è la giunta del dialogo, prendiamo atto che dialogano solo nella loro chat e non con la propria maggioranza, lasciando la città paralizzata”.

“Questo rinvio forzato è la prova provata di una maggioranza fragile, che naviga a vista e che antepone i viaggi istituzionali del sindaco e della delegazione che lo accompagna alle scadenze e ai problemi reali di Genova. Quando la richiesta di svolgere la seduta in una giornata diversa dal martedì arrivava dal centrodestra, il presidente aveva comunicato che fosse necessario un preavviso di 15 giorni. Oggi, invece, evidentemente sono sufficienti cinque giorni e non ritiene neppure opportuno condividere la scelta con i vicepresidenti del consiglio”.

Genova a New York, il programma della missione. Salis: “Operazione concreta”

“La missione oltreoceano ha l’obiettivo strategico di rafforzare i legami storici, culturali ed economici tra il capoluogo ligure e gli Usa, consolidando fermamente il posizionamento di Genova quale città aperta, internazionale e stabilmente connessa ai principali centri nevralgici globali. Partner ufficiali della missione del Comune di Genova sono ITA Airways e Starhotels”, si legge in una nota del Comune di Genova.

“Genova e gli Stati Uniti sono legati da un filo profondo, fatto di storia, mare, emigrazione e grande spirito imprenditoriale – dichiara la sindaca Silvia Salis – essere a New York nei giorni in cui l’America festeggia i 250 anni della sua Indipendenza, e farlo a bordo del veliero più bello del mondo, l’Amerigo Vespucci, è per noi un’opportunità strategica irripetibile. Questa missione non è solo un omaggio istituzionale, ma un’operazione concreta di marketing territoriale e di attrazione di nuove opportunità imprenditoriali. Per questo ringrazio i partner che hanno deciso di sostenere il Comune in questa missione, limitando al minimo i costi per l’amministrazione pubblica”.

“Il mercato americano rappresenta un bacino di importanza fondamentale per l’economia e il turismo della nostra città – aggiunge l’assessora Tiziana Beghin – Sfrutteremo questa vetrina d’eccezione a bordo del Vespucci per far conoscere ai tour operator e agli investitori d’oltreoceano le eccellenze del nostro territorio: dalla magnificenza dei Palazzi dei Rolli alle nostre tradizioni enogastronomiche con il brand Genova Gourmet, fino allo straordinario potenziale del nostro settore outdoor. L’obiettivo è creare reti solide e attrarre flussi turistici e commerciali di alta qualità, confermando la vocazione internazionale di Genova e supportando le nostre imprese su scala globale”.

Il viaggio prevede una serie di incontri istituzionali, eventi di promozione territoriale e la partecipazione ai festeggiamenti dell’Independence Day la sera di sabato 4 luglio. Domenica 5 luglio, invece, sarà una giornata dedicata alla comunità italiana negli Stati Uniti. Il programma comincerà la mattina con la partecipazione alla Santa Messa nella cattedrale di Old Saint Patrick; nel pomeriggio, l’incontro con l’ambasciatore d’Italia a Washington, mentre la serata sarà coronata dal ricevimento ufficiale a bordo di Nave Amerigo Vespucci, alla presenza delle massime autorità politiche, militari e civili.

La giornata di lunedì 6 luglio si aprirà sempre a bordo del Vespucci con un incontro con i rappresentanti dell’Associazione Liguri nel Mondo e con il Gruppo New York degli Ambasciatori di Genova nel Mondo. Nel corso della giornata sono previsti anche un momento di confronto con le associazioni sportive italiane attive nella metropoli americana e una visita privata al Museo dell’Emigrazione di Ellis Island.

Nel pomeriggio, alle ore 17, con un evento esclusivo nuovamente a bordo di Nave Vespucci dedicato alla presentazione della città a tour operator e stampa specializzata. Nel corso della presentazione verrà dato particolare risalto alle attività outdoor, al ventennale del riconoscimento Unesco per il sistema dei Palazzi dei Rolli e alla valorizzazione delle eccellenze della tradizione dolciaria locale attraverso il brand “Genova Gourmet”.

Il networking economico e culturale proseguirà martedì 7 luglio con una serie di tavoli e incontri mirati rivolti a imprenditori italiani operanti negli Stati Uniti. A seguire, la delegazione prenderà parte a un tour guidato d’eccezione alla scoperta di alcuni dei più celebri edifici newyorkesi progettati dall’architetto genovese e senatore a vita Renzo Piano. La missione si concluderà, infine, mercoledì 8 luglio con la visita istituzionale al consolato generale d’Italia a New York e all’Istituto Italiano di Cultura, guidata dal Console Generale Giuseppe Pastorelli, prima del volo di rientro in Italia.

La missione è realizzata in stretta collaborazione con Difesa Servizi, la Marina Militare, il Ministero della Difesa e il Mei – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana.