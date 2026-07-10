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La polemica

Saldi, Lega e Fratelli d’Italia all’attacco sulla sosta gratuita cancellata: “Grave danno al commercio di vicinato”

"La gratuità è stata efficace e vitale per i negozi di vicinato, capace di concentrare l’afflusso dei clienti e di dare una boccata d’ossigeno alle attività che costituiscono il cuore pulsante delle nostre comunità"

Saldi a Genova 2023

Genova. “Dopo ben nove anni di sperimentazione di successo e riscontri positivi, assistiamo con sconcerto alla cancellazione di una vera e propria best practice: la gratuità dei parcheggi nei primi due fine settimana dei saldi. Una decisione incomprensibile che rappresenta una grave mancanza di rispetto e di sostegno nei confronti del piccolo commercio”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, i capigruppo Paola Bordilli (Lega) e Alessandra Bianchi (FdI), insieme ai consiglieri Alessio Bevilacqua, Nicholas Gandolfo e Valeriano Vacalebre. “Per quasi due lustri – sostiene Paola Bordilli, ex assessore al Commercio, insieme al collega Alessio Bevilacqua – questa formula, che abbiamo introdotto durante il nostro primo mandato su richiesta delle associazioni di categoria, ha dimostrato nei fatti di essere uno strumento agile, efficace e vitale per i negozi di vicinato, capace di concentrare l’afflusso dei clienti e di dare una boccata d’ossigeno alle attività che costituiscono il cuore pulsante delle nostre comunità. Togliere questo punto di riferimento significa allontanare i clienti dai negozi di vicinato”.

“Facciamo fatica a comprendere come questa Amministrazione abbia deciso di cancellare quella che, negli anni, si è rivelata una scelta vincente – sottolinea la capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandra Bianchi, insieme ai consiglieri Nicholas Gandolfo e Valeriano Vacalebre –. Una formula capace di agevolare commercianti e cittadini, la cui eliminazione rischia ora di invertire un trend positivo ormai consolidato”.

“Quella assunta dalla Giunta Salis è l’ennesima scelta scellerata e ideologica: soprattutto nella stagione estiva, considerate anche le temperature torride di queste settimane, la formula del weekend permetteva a cittadini e turisti di programmare gli acquisti anche utilizzando il proprio mezzo. Chiediamo alla Giunta di rivedere la propria decisione e di ripristinare immediatamente questa misura”, concludono Paola Bordilli, capogruppo della Lega, Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia, Alessio Bevilacqua, consigliere della Lega, e Nicholas Gandolfo e Valeriano Vacalebre, consiglieri di Fratelli d’Italia.

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