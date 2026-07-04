Primo giorno di saldi estivi, a Genova bilancio positivo ma c’è chi recrimina: “Era meglio una volta”

Genova. Primo giorno di saldi estivi a Genova e in Liguria (e in gran parte d’Italia) con sconti e occasioni che andranno avanti fino a lunedì 17 agosto. Un bilancio sostanzialmente positivo quello tracciato dai commercianti, ma tiene banco ancora il dibattito sulla data di avvio degli sconti, tra chi ritiene che sia troppo anticipata e lancia una petizione nazionale per spostarla a inizio agosto (questa la posizione di Confesercenti) e chi invece lo ritiene un problema secondario invocando invece sostegni strutturali per il settore (la replica di Confcommercio).

“Mattinata vivace, con un discreto passeggio tanto nel centro storico come nel centro più in generale, con una tregua fisiologica nelle ore più calde e una nuova ripresa delle vendite in serata. Ma scordiamoci i saldi di una volta, perché i tempi sono cambiati e questo strumento va ripensato e adeguato alla nuova realtà del commercio”, commenta Francesca Recine, presidente provinciale e nazionale di Fismo Confesercenti.

Di opinione diversa è Manuela Carena, presidente di Federmoda Confcommercio Genova: “Da noi è andata benissimo, abbiamo un buon riscontro ovunque, dal centro, dal Levante, dal Ponente e dall’entroterra. Avevamo un buon presentimento ed è stato confermato. Non ha senso dire che una volta era meglio: semmai si fa il paragone con gli ultimi anni. Anzi, una partenza così buona non si vedeva da diversi anni e in generale il 2026 non sta andando malissimo”.

A rendere i saldi meno appetibili, dal punto di vista di alcuni esercenti, sono anche le continue promozioni della grande distribuzione e del commercio online. “Secondo la ricerca Ipsos commissionata da Confesercenti – riferisce Recine – il 68% degli italiani attendeva questa giornata e la spesa media prevista da chi ha deciso di approfittarne è di 209 euro, privilegiando calzature e abbigliamento estivo, anche rispetto ai capi più sportivi che invece avevano tirato le vendite gli scorsi anni. I saldi, quindi, continuano a rappresentare un momento importante, ma molto meno che in passato, schiacciati come sono tra le continue promozioni della grande distribuzione e dell’online, e arrivando così presto nella stagione”.

“Il nostro settore è profondamente cambiato e – rivela Recine – molti colleghi hanno scelto di mettere in saldo solo una piccola parte delle proprie collezioni, in particolare i capi arrivati in primavera e quindi giunti effettivamente al termine della loro stagione, se non, addirittura, di non aderire nemmeno ai saldi. In questo momento dell’anno, infatti, per i negozi di vicinato è importante lavorare con margini equilibrati e necessari a sopravvivere, e quindi i saldi riacquisteranno la loro centralità solo se torneranno a tenersi alla fine dell’estate e dell’inverno, come Fismo chiede da anni e come ha formalizzato nella petizione nazionale lanciata appena poche settimane fa che già raccolto migliaia di firme, non solo tra gli addetti ai lavori”.

“È vero che partono troppo presto, ma l’importante è che partano tutte le regioni insieme – sottolinea invece Carena -. Mettere le regioni di nuovo intorno a un tavolo per un’altra data è pressoché impossibile. Noi riteniamo che si possa lavorare bene anche coi saldi anticipati, grazie all’eco mediatica che si portano dietro. I commercianti devono strutturarsi perché i saldi non siano l’unica leva di marketing per attirare gente in negozio, ma si imparino altri metodi”.

Anche l’esponente di Federmoda riferisce che “ci sono sempre più negozianti che a luglio non fanno i saldi oppure scelgono di promuovere solo una collezione limitata”. Ma questo non è un limite, secondo Confcommercio: “C’è una tale spinta a livello di pubblicità che molti riescono a lavorare tantissimo anche vendendo prodotti a prezzo pieno, lasciando in saldo solo la merce dell’anno precedente. L’obiettivo è invogliare i clienti a uscire di casa per evitare che comprino tutto dal divano con un clic”.

Il bilancio dei centri commerciali

Giornata di bilanci anche per i centri commerciali. Secondo quanto riferito da Coop Liguria, la prima giornata di saldi all’Aquilone in Valpolcevera ha registrato fino alle 18.00 “un dato positivo di presenze con un’affluenza in linea con le prime giornate di saldi degli scorsi anni. Un trend che sta migliorando ulteriormente con il rientro delle persone dal mare. I settori trainanti sono stati i negozi di elettronica, ottica e abbigliamento“.

Al Mercato di corso Sardegna la prima giornata di saldi ha visto arrivare il picco di clienti intorno alle ore 19.00. Da quanto riferisce la società di gestione, già alle 17 il centro commerciale era stato visitato da oltre 7mila persone. Buoni i flussi nei negozi di elettronica, profumeria, articoli per la casa e abbigliamento.

Il vademecum per i saldi di Confcommercio

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

2. Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno

favoriti i pagamenti cashless.

4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro

un certo periodo di tempo.

5. Indicazione del prezzo: obbligo di indicare il prezzo normale di vendita (tenendo conto anche della Direttiva Omnibus, recepita dal D.lgs 26/2023, in base alla quale va comunicato il prezzo più basso applicato alle generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti l’avvio dei saldi), lo sconto e il prezzo finale