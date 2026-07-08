Sabato 11 luglio a Busalla sbarca la prima edizione del Gospel Village

Genova. Sulla scia del successo delle Gospel Night degli scorsi anni, il Consiglio delle chiese ed opere evangeliche di Genova e b.Church, in collaborazione con dieci realtà di ambito protestante ed evangelico da Genova e basso Piemonte, organizzano la prima edizione del Gospel Village che sabato 11 luglio abbraccerà l’intero centro di Busalla per celebrare l’estate con un’iniziativa che trasforma l’arte in un ponte di condivisione e gioia.

L’evento è aperto a tutti e rivolto in particolare alle famiglie, alle quali sono dedicati la Kids Area in piazzale Genova dalle 14 alle 20 con una coloratissima area gonfiabili ed il Gospel Kids Party al via alle 16 ai giardinetti di Largo Italia e seguito, alle 16.45, da uno spettacolo di bolle di sapone a cura di Machegioia Edu.

Cuore del Village sarà la centrale piazza Macciò che dalle 14 alle 20 ospiterà l’Area Expo, uno spazio dedicato all’incontro e alla solidarietà in cui conoscere le associazioni in arrivo da tutta Italia che, ispirate dai profondi valori del Gospel, si impegnano ogni giorno nel portare aiuto e sostegno concreto a chi ne ha bisogno. Sarà anche l’occasione per incontrare le realtà organizzatrici dell’evento e per visitare il banco de “La Casa della Bibbia”, un vero pezzo di storia fondato a Genova nel 1933 come prima libreria cristiana d’Italia aperta al pubblico.

Inoltre, sempre all’interno dell’Expo ma sotto i portici di via Vittorio Veneto, sarà allestita un’area wellness dove usufruire di massaggi gratuiti, di uno spazio di ascolto, gratuito e privato, per un colloquio di counseling-psicologico, nonché conoscere le iniziative per il recupero di persone con problemi di dipendenza da sostanze, il supporto ai senza fissa dimora e il sostegno a vittime di tratta. Tra questi ultimi, è prevista anche un’attività particolare consistente nell’esporre al visitatore un quadro affiancato da una cornice vuota, invitando la persona a riportare, in forma scritta o orale, le sensazioni provate davanti all’opera: l’obiettivo è creare ascolto, dialogo e partecipazione, come forma di sensibilizzazione sul tema della tratta di esseri umani.

Sempre in piazza Macciò, alle 17:45, andrà in scena il Gospel Talent, rassegna artistica non competitiva dedicata alle creazioni ispirate al Gospel tra dodici performer non professionisti selezionati, tramite bando, attori, poeti, ballerini, cantanti e artisti di ogni tipo.

Per tutta la giornata, dalle 10 alle 17, la sede di b.Church in via Roma 2 sarà aperta a tutti quanti vorranno provare la Prayer Experience, un’esperienza sensoriale dedicata alla ricerca interiore e alla presenza del divino in uno spazio protetto e curato, accompagnati dai volontari in un percorso di preghiera creativa e ascolto profondo.

Il clou dell’evento sarà poi, naturalmente, la Gospel Night in piazza Ferralasco a partire dalle 20:30: non un semplice concerto, ma una vera e propria Messa Gospel (Worship Service), una celebrazione travolgente, un momento unico in cui l’energia della musica si intreccia con le corde intime dell’anima. Un invito ad alzarsi in piedi, a battere le mani e a lasciarsi coinvolgere da un’atmosfera di gioia pura e condivisione, guidati dai talentuosissimi LivinGospel e dalla forza vocale del CCE Community Choir appositamente creato per l’occasione, entrambi diretti da Patrizia Borlotti e Franco Muggeo. Le loro voci straordinarie e la loro passione si uniranno alle parole vibranti di Dario Scuoppo per regalare ai partecipanti un’esperienza spirituale intensa e una serata di pura ispirazione.

“Siamo convinti che il Gospel Village possa diventare un evento capace di coinvolgere e accogliere tutti, a prescindere dalla propria identità e appartenenza e siamo felici che, come chiese protestanti ed evangeliche della provincia di Genova, possiamo contribuire a portare una giornata di spensieratezza e riflessione, soprattutto in un periodo così pesante e instabile come quello che stiamo vivendo”, dichiara Edoardo Taliento, pastore di b.Church e vicepresidente del Consiglio delle Chiese ed Opere Evangeliche.

In una giornata all’insegna della spiritualità non mancherà, comunque, l’occasione per ristorare anche il corpo: all’Area della Piccola adiacente a piazza Colombo, la Pro Loco di Busalla allestirà dalle 12 alle 15 il Taste of Gospel, ristorante con menù speciale pensato appositamente per combinare il Gospel con i sapori della tradizione. A partire dalle 17 e fino alla fine della Gospel Night, inoltre, in piazza Ferralasco sarà attivo il Food Truck con panini, snack e bibite rinfrescanti.

“Il Gospel è espressione di gioia, socialità e condivisione perché il messaggio su cui si basa è questo. La Buona Notizia, il Vangelo, non si vive dentro alle mura di chiese più o meno austere, né in liturgie o riti, si vive insieme, intorno a una tavola imbandita a festa, condividendo la felicità di essere i destinatari di un Grazia immensa”, commenta Guido Marchese, presidente del Consiglio delle Chiese ed Opere Evangeliche.

“La Liguria si conferma un territorio capace di accogliere e promuovere eventi che sanno unire la grande qualità artistica a un profondo valore sociale e comunitario – commenta la vicepresidente della Regione Liguria con delega alla cultura e spettacolo, Simona Ferro –. La prima edizione del Gospel Village a Busalla rappresenta esattamente questo: una bellissima iniziativa che, partendo dalla forza della musica Gospel, trasforma l’intero centro cittadino in un laboratorio di condivisione, solidarietà e cultura. Come amministrazione regionale siamo orgogliosi di sostenere appuntamenti di questo livello, capaci di parlare alle famiglie attraverso aree dedicate ai più piccoli, di offrire spazi di riflessione e di valorizzare i talenti emergenti. Sabato 11 luglio Busalla sarà il cuore pulsante di un messaggio di gioia e coesione che, partendo dalle storiche radici della tradizione evangelica genovese, si apre a tutti i cittadini e ai turisti per una giornata di grande coinvolgimento emotivo e culturale”.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale village.ccegenova.it da cui sarà anche possibile scaricare, in forma di app, una mappa interattiva per districarsi al meglio tra le diverse iniziative del Gospel Village.