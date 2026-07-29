Rugby, i gironi: ecco le avversarie delle squadre del Cus Genova

Genova. Il Consiglio Federale della FIR si è riunito lunedì 27 luglio presso il Bologna Airport Hotel sotto la presidenza di Andrea Duodo.

In apertura lavori il Consiglio ha cooptato e dato il benvenuto a Paolo Ricchebono, che entra a far parte in quota allenatori dell’organo di governo del rugby italiano a seguito delle dimissioni di Carlo Orlandi.

Successivamente, il Consiglio ha approvato e ufficializzato la struttura, le date e le linee guida dei Campionati Nazionali per la Stagione Sportiva 2026/27, che prenderà ufficialmente il via il 12 settembre con la SuperCoppa Maschile, trofeo che metterà di fronte i Campioni d’Italia e detentori della Coppa Italia del Valorugby Emilia e il Petrarca Rugby, finalista in ambo le manifestazioni.

La sede della Supercoppa Maschile sarà ufficializzata dalla Lega Italiana Rugby.

Serie A Elite Maschile (Titolo di Campione d’Italia maschile assoluto 2026/27)

Formula: girone unico con gare di andata e ritorno; accedono alle semifinali le prime quattro classificate. Finale tra le vincenti del doppio turno di semifinale.

Passaggi di categoria

Retrocede in Serie A Maschile 27/28 l’ultima classificata della stagione regolare.

Partecipanti: Valorugby Emilia, Rugby Rovigo Delta, Rugby Petrarca, Rugby Viadana 1970, Fiamme Oro Rugby Roma, Mogliano Veneto Rugby, Rugby Vicenza 2025, ASD Rugby Lyons, Biella Rugby Club e Rugby Parabiago.

Date

Stagione regolare dal 17 ottobre all’1 maggio.

Semifinali tra il 15 e il 23 maggio 2027 secondo il seguente schema:

4a vs. 1a classificata (and. in casa della 4a classificata)

3a vs. 2a classificata (and. in casa della 3a classificata)

Finale 2 giugno in sede da definire

Coppa Italia Maschile

Formula: prima fase su due gironi con partite di sola andata; semifinali in gara unica. Accedono alle semifinali le prime due classificate di ciascun girone. Finale tra le vincenti del turno di semifinale.

Partecipanti: Valorugby Emilia, Rugby Rovigo Delta, Rugby Petrarca, Rugby Viadana 1970, Fiamme Oro Rugby Roma, Mogliano Veneto Rugby, Rugby Vicenza 2025, ASD Rugby Lyons, Biella Rugby Club, Rugby Parabiago, Accademia FIR, Cus Torino

Girone 1: Rovigo, Petrarca, Mogliano, Vicenza, Parabiago e CUS Torino.

Girone 2: Valorugby, Viadana, Fiamme Oro, Lyons, Biella e Accademia FIR.

Date

Fase a gironi dal 26 settembre all’8 novembre

Semifinali 20-21 Febbraio 2027 febbraio secondo il seguente schema, gara unica in casa delle prime classificate:

1a classificata Girone 1 v 2a classificata Girone 2

1a classificata Girone 2 v 2a classificata Girone 1

Finale: 20 marzo in sede da definire

Serie A Elite Femminile (Titolo di Campione d’Italia femminile assoluto 2026/2027)

Formula: girone unico con gare di andata e ritorno; accedono alle semifinali le prime quattro classificate. Finale tra le vincenti del turno di semifinale.

Passaggi di categoria

Retrocede in Serie A Femminile 27/28 l’ultima classificata della stagione regolare.

Partecipanti: Valsugana Rugby Padova, Rugby Forum Iulii, Unione Rugby Capitolina, CUS Milano Rugby, CUS Torino, ArredissimA Villorba, Benetton Rugby e Volvera Rugby.

Date

Fase a gironi dall’8 novembre al 14 marzo 2027.

Semifinali il 21 marzo secondo il seguente schema:

1a classificata v 4a classificata

2a classificata v 3a classificata

Finale 27 marzo in sede da definire

Campionato di Serie A Maschile (Titolo di serie A Maschile 2026/2027)

Formula: stagione regolare con quattro gironi (Girone 1 meritocratico, Gironi 2, 3, 4 territoriali); partite di andata e ritorno tra le appartenenti a ciascun girone. Spareggi tra le componenti dei Gironi 2, 3 e 4. Semifinali Promozione. Finale Promozione.

Passaggi di categoria

Promossa in Serie A Elite Maschile 27/28 la vincente della Finale Promozione.

Due passaggi dal Gruppo 2 (Gironi 2,3,4) al Gruppo 1.

Sei retrocessioni in Serie B 2027/28 (ultime due classificate del Gruppo 2).

Partecipanti

Gruppo 1

Girone 1: Avezzano Rugby, Rugby Parma, Unione Rugby Capitolina, Piacenza Rugby (ripescata), Rugby Calvisano, CUS Torino, VII Rugby Torino, Livorno Rugby, Rugby Club Cavalieri, Amatori Rugby Alghero (ripescata), Valsugana Rugby e Pesaro Rugby (ripescata).

Gruppo 2

Girone 2: Modena Rugby, Brixia (ripescata), Rugby Bergamo, Rugby Lecco, Rugby Milano, CUS Milano, Amatori & Union Rugby Milano, Verona Rugby, Stade Valdotain, Rugby Viadana, CUS Genova e Unione Monferrato.

Girone 3: Romagna, Bologna Rugby, Unione Rugby Firenze, Rugby Paese, Rugby Feltre, Rugby Casale, Ruggers Tarvisium, Villorba Rugby, Valpolicella Rugby, Rugby Junior Badia, Patavium Rugby Union e Rugby San Donà.

Girone 4: Rugby Gubbio (ripescata), Rugby Perugia (ripescata), La Rugby L’Aquila, Polisportiva Paganica, Unione Rugby San Benedetto, Lions Alto Lazio, Rugby Roma Olimpic, SS Lazio Rugby, US Roma Rugby, Primavera Rugby, Rugby Amatori Napoli e CUS Catania (ripescata).

Fase a gironi dal 18 ottobre 2026

Semifinali Spareggio Gruppo 2: 9 maggior 2027 in gara unica secondo il seguente schema:

1a ranking prime classificate Gruppo 2 v 1a ranking seconde classificate Gruppo 2

2a ranking prime classificate Gruppo 2 v 3a ranking prime classificate Gruppo 2

Finale Spareggio Gruppo 2 il 16 maggio tra le vincenti delle semifinali spareggio Gruppo 2, in casa della meglio classificata in stagione regolare. La vincente della Finale Gruppo 2 si qualifica alle Semifinali Promozione.

Semifinali Promozione il 30 maggio 2027 secondo il seguente schema:

1a classificata Serie A Gruppo 1 v Vincente Finale Spareggio Gruppo 2

2a classificata Serie A Gruppo 1 v 3a classificata Serie A Gruppo 1

Finale Promozione il 6 giugno 2027 tra le vincenti delle Finali Promozione in sede da definire.

Campionato di Serie A Femminile (Titolo di Campione d’Italia di Serie A Femminile 2026/27)

Formula: su due fasi. Prima fase su quattro gironi (uno meritocratico, tre territoriali. Formula all’italiana con partite di andata e ritorno. Seconda fase play-off a eliminazione diretta.

Passaggi di categoria

1 squadra promossa in Serie A Elite Femminile 2027/28

1 squadra retrocessa dal girone 1 (meritocratico) al girone territoriale

Partecipanti: 20 squadre suddivise in 4 gironi

Girone 1 Meritocratico: Romagna RFC, Rugby Riviera 1975, Roma Women Rugby, CUS Milano Rugby, Scandicci Rugby e Neapolis Rugby Femminile Campania Felix. Al termine della stagione, la sesta classificata scenderà nel girone territoriale per la stagione successiva.

Girone 2: Ivrea Rugby Club, Lyons Tortona, Cus Genova, Highlanders Formigine Rugby, Rugby Parma FC 1931

Girone 3: Rebels Rugby VI Est Asd, Rugby Calvisano SSD, Rugby Rho, Linci Rugby Club Femminile Milano

Girone 4: Unione Rugbistica Anconitana, Cus L’Aquila, ASD Bisceglie, Tigri Rugby Bari 1980, Asd Rugby I Briganti

Date: 8 novembre – 23 maggio 2027

Quarti di finale Gruppo 2: 11 aprile 2027

1° Ranking prime classificate Gruppo 2 A2 vs 2a Ranking terze classificate Gruppo 2 = Q1

2° Ranking prime classificate Gruppo 2 vs 1a Ranking terze classificate Gruppo 2 = Q2

3° Ranking prime classificate Gruppo 2 vs 3° Ranking seconde classificate Gruppo 2 = Q3

1° Ranking seconde classificate Gruppo 2 vs 2° Ranking seconde classificate Gruppo 2 = Q4

Gara unica in casa della squadra migliore classificata stagione regolare 2026/2027.

Semifinali Gruppo 2: 25 Aprile 2027

Vincente Q1 vs Vincente Q4

Vincente Q2 vs Vincente Q3

Gare unica in casa delle squadre Q1 e Q2, comunque in casa della squadra migliore classificata stagione regolare 2026/2027

Le due squadre vincenti accederanno al barrage per accedere alla Finale Promozione, che assegnerà il titolo di Campione d’Italia di Serie A Femminile e la promozione in Elite, insieme alla 1a classificata del girone meritocratico.

Barrage: 9 maggio 2027 tra le vincenti le semifinali

Vincente SF1 v Vincente SF2

Finale Promozione: 23 maggio, campo neutro sede da definire

Vincente Barrage vs 1a classificata Girone Meritocratico

Serie B Maschile

Formula: sei gironi territoriali da dieci squadre (9 il girone 6) con gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.

Passaggi di categoria

Prime classificate di ciascun girone promosse in Serie A Maschile 27/28.

Ultime classificate di ciascun girone retrocesse in Serie C 27/28.

Partecipanti

Girone 1: Biella Rugby, Ivrea Rugby, Rugby San Mauro, Rugby Rho, Rugby Cernusco, CUS Milano, Rugby Parabiago, Rugby Varese, Savona Rugby e Rugby Sondrio.

Girone 2: Rugby Villadose, Valorugby Emilia, Rugby Carpi, Bassa Bresciana Leno, Rugby Fiumicello, Rugby Parma, Casalmaggiore Rugby, Rugby Oltremella, Rugby Rovato e Rugby Lyons.

Girone 3: Rugby Udine, Rugby Trento, Rugby Riviera, Rugby Mirano, Rugby Bassano, CUS Padova, Castellana Rugby, Mogliano Veneto Rugby, Rugby Vicenza e Montebelluna Rugby.

Girone 4: Rugby Pieve, Fano Rugby, Lions Amaranto, Rugby Club Cavalieri, Gispi Rugby Prato, Unione Rugby Firenze, CUS Siena, Olbia, Rugby Fradis Rugby, Tirreno Rugby (ripescata)

Girone 5: Polisportiva Abruzzo Rugby (ripescata), Amatori Rugby Capoterra, La Rugby L’Aquila, Unione Rugby Capitolina, Rugby Nuovo Salario, Rugby Roma Olimpic, Frascati Rugby Club, Villa Pamphili, Old Colleferro e Fiamme Oro Rugby.

Girone 6: US Rugby Benevento, Partenope, Appia Rugby Puglia, Tigri Rugby Bari, Messina Rugby, Syrako Rugby, San Gregorio Catania, Rugby Palermo (ripescata) e IV Circolo Benevento (ripescata).

Date

18 ottobre – 16 maggio 2027