Minorenni rubano un motorino, fermati dai carabinieri: in tasca cocaina e marijuana

Genova. I carabinieri di Genova hanno denunciato due minorenni per ricettazione in concorso e hanno arrestato uno di loro in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di sorveglianza di Torino.

I carabinieri hanno notato i due giovanissimi, nella giornata di sabato 4 luglio, a bordo di un motorino. Insospettiti dal loro comportamento hanno deciso di procedere a un controllo: all’alt, però, i ragazzini non si sono fermati.

Dopo un breve inseguimento, i minori hanno abbandonato lo scooter tentando la fuga a piedi e poi nascondendosi sotto un furgone ma sono stati bloccati.

Dai controlli in banca dati è emerso che il mezzo era stato rubato poche ore prima. Inoltre, addosso a uno dei due sono state rinvenute due dosi di hashish, una di cocaina e due di marijuana, circostanza per cui è scattata la segnalazione alla prefettura.

Uno dei giovani, quello su cui già pendeva l’ordinanza di custodia cautelare, è stato portato nel carcere minorile di Torino, mentre l’altro è stato affidato ai genitori.