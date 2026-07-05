Tenta di rubare due smartphone a bordo di un treno, bloccato durante la fuga

Rapallo. Gli agenti di polizia del commissariato di Rapallo, nella serata di sabato 4 luglio, hanno arrestato un ragazzo di 20 anni nei pressi della stazione ferroviaria della località rivierasca.

Il ragazzo aveva appena tentato di rubare due smartphone ad altrettante passeggere di un treno Frecciabianca proveniente da Roma, approfittando di un loro momento di distrazione. Era poi sceso dal convoglio e si era messo a correre sulla banchina della stazione, per superare una recinzione, e scappare.

I passeggeri, già a bordo del treno, hanno lanciato l’allarme e la polizia si è quindi fatta trovare in stazione. Il giovane è stato bloccato all’altezza di una ringhiera di delimitazione del marciapiede. È stato arrestato in attesa del processo con rito direttissimo.