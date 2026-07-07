Rolli Days, al via la selezione per i nuovi divulgatori scientifici: bando aperto a tutta Italia

Genova. Il Comune di Genova, capofila del Comitato di Pilotaggio che gestisce il sito UNESCO Genova: Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli, ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi a divulgatori scientifici del patrimonio culturale.

L’obiettivo è la costituzione di una short list di esperti e professionisti a cui affidare la narrazione e la valorizzazione del patrimonio cittadino in occasione dei Rolli Days e di altre importanti iniziative di promozione culturale organizzate dalla Direzione Grandi Eventi e Promozione della città.

Nata quasi un decennio fa come una scommessa innovativa, la figura del divulgatore scientifico dei Rolli Days ha ridefinito gli standard della mediazione culturale in Italia, trasformando i palazzi genovesi in un laboratorio a cielo aperto dove la ricerca accademica incontra il grande pubblico. Oggi questa formula di successo – presentata sia alla Academy UNESCO che presso diverse università e centri di ricerca italiani ed esteri – punta ad allargare ulteriormente i propri orizzonti, guardando a consolidare la partecipazione da oltre i confini regionali per attrarre competenze e qualità da ogni parte del Paese.

«Con questo bando rinnoviamo il nostro investimento sul futuro dei giovani e sulla qualità della proposta culturale di Genova – afferma l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – La figura del divulgatore scientifico rappresenta ormai un marchio di fabbrica del modello genovese: in dieci anni questo gruppo ha visto la partecipazione di circa 500 giovani professionisti delle humanities, di cui il 40 per cento proveniente da fuori Liguria, capaci di unire un’eccellente preparazione accademica a una spiccata attitudine comunicativa, traducendo la complessità storica e artistica dei Palazzi dei Rolli in un racconto accessibile, affascinante e rigoroso. Questo avviso, rivolto ai giovani di tutta Italia, – conclude Montanari – è una grande opportunità per attivare nuove carriere nel settore culturale. Vogliamo valorizzare le competenze dei giovani professionisti offrendo loro una formazione d’eccellenza, affinché la cultura si affermi sempre più come un volano concreto per l’occupazione e come un biglietto da visita per la nostra città».

La selezione è rivolta a giovani professionisti laureati e studiosi in discipline umanistiche provenienti da tutta Italia, di età compresa tra i 18 e i 40 anni (non ancora compiuti alla data di scadenza del bando).

Domande di partecipazione entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 3 agosto 2026

Tutte le info al link: https://smart.comune.genova.it/contenuti/avviso-pubblico-di-selezione-divulgatori-scientifici-del-patrimonio-culturale-e-nello