L’ex sottosegretario Traversi aderisce a Fratelli d’Italia dopo l’addio al Movimento 5 Stelle

Genova. Proprio nel giorno in cui Beppe Grillo si scaglia contro la sua creatura, il Movimento 5 Stelle, accusandolo di aver perso la sua identità, da Roma viene ufficializzato il passaggio del deputato ex pentastellato Roberto Traversi a Fratelli d’Italia.

“A fronte di un momento complicato con uno storico debito pubblico strutturale che attanaglia il nostro Paese e con una congiuntura geopolitica complessa, va dato atto e merito al presidente Meloni di aver garantito la tenuta del quadro finanziario e una stabilità istituzionale che rappresenta un fattore determinante non solo a livello nazionale, ma ancor più a livello internazionale”, le prime dichiarazioni di Traversi che ha formalizzato oggi l’adesione al partito.

Traversi, che aveva tentato di candidarsi a sindaco di Chiavari nel 2017, era stato eletto per la prima volta alla Camera col Movimento 5 Stelle nel 2018. Quindi, nel governo giallorosso presieduto da Giuseppe Conte, era stato sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti con delega ai porti. Alle elezioni del 2022 è riuscito a farsi eleggere per il secondo mandato alla Camera sebbene sconfitto nel collegio uninominale.

Nel 2021 era stato nominato da Conte coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, riconfermato dopo due anni. Poi, lo scorso aprile, lo strappo e la decisione di lasciare i pentastellati in aperta polemica col leader nazionale: “Il Movimento 5 Stelle è nato come una vera alternativa post ideologica. Oggi quella promessa si è progressivamente sbiadita“. Ma già allora contestava il posizionamento del M5s: “La narrazione di una costante emergenza democratica e di una presunta deriva autoritaria imminente appare sempre più come una chiave interpretativa fuori tempo, perché i problemi sono molto più semplici e hanno un nome: si chiamano benzina, guerra, insicurezza e paura nelle strade, disagio sociale e giovanile, povertà crescente”.

“Fratelli d’Italia ha dimostrato, in aula e nelle piazze, una coerenza che dovrebbe appartenere a tutti i partiti e movimenti politici – spiega oggi Traversi -. Ho quindi scelto di sostenere il progetto politico che, anche nelle mille difficoltà, la sta perseguendo con costanza, come dimostrato in questi anni di lavoro e nonostante tutte le avversità verificatesi, le diverse guerre che minacciano pesantemente l’Europa, fino ad indurla a cambiare un atteggiamento che aveva dimenticato dai tempi dalla seconda guerra mondiale. Ringrazio il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, ed il coordinatore regionale, l’onorevole Matteo Rosso, che insieme al commissario per Genova e la provincia, il vicecapogruppo a Montecitorio Stefano Maullu, per l’accoglienza e per avermi accolto in questa che si è dimostrata essere più una comunità politica che un partito”.

“Con l’ingresso di Roberto Traversi la Liguria rafforza la sua presenza territoriale in Parlamento – afferma il coordinatore ligure di Fratelli d’Italia Matteo Rosso -. Fratelli d’Italia è un partito che nei suoi quasi 4 anni di governo non solo non ha perso, ma ha addirittura aumentato il consenso elettorale, un unicum nella storia repubblicana. Oggi dimostriamo che la coerenza e la capacità di amministrare la nazione, così come la Regione Liguria, sia una garanzia anche per chi proviene da una storia politica differente”.

“Genova e la Città metropolitana si stanno svegliando dal sogno che Silvia Salis ha propinato con una capace campagna elettorale a cui è corrisposto il nulla più totale a livello amministrativo – aggiunge Maullu -. Anche nel Tigullio i cittadini si sentono abbandonati dalla politica di una sinistra tutta tasse e insicurezza. La voce di Roberto saprà portare anche in questo territorio l’azione del governo Meloni a favore dei cittadini, della loro sicurezza e della gestione oculata del bene pubblico. A lui do il benvenuto sapendo di trovarlo pronto per questa nuova avventura politica”.