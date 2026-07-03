Roberta Bianconi rinnova con il Rapallo Pallanuoto: il capitano resta il simbolo dei colori gialloblù

Rapallo. Il Rapallo Pallanuoto annuncia il rinnovo del contratto di Roberta Bianconi, capitano della prima squadra, che continuerà a vestire i colori gialloblù anche nella prossima stagione.

Una conferma fortemente voluta dalla società, che prosegue il proprio progetto puntando su atlete che, oltre al valore tecnico, rappresentano pienamente l’identità del club. Appartenenza, impegno, spirito di sacrificio, professionalità e attaccamento alla maglia sono i principi sui quali il Rapallo Pallanuoto continua a costruire il proprio futuro, dentro e fuori dall’acqua.

Capitano del Rapallo Pallanuoto e del Setterosa, Roberta Bianconi continuerà a essere la guida di un gruppo che guarda con ambizione ai prossimi obiettivi, mettendo al servizio della squadra la sua esperienza, la sua leadership e il forte legame costruito con la società e con la città di Rapallo.

«Sono contenta che la società abbia scelto di continuare questo percorso insieme. Per me non è più qualcosa di scontato e proprio per questo lo apprezzo ancora di più. In questi anni a Rapallo sono stata bene, mi sono sentita a casa, circondata dai miei affetti e da un ambiente che mi ha fatto sentire parte di una famiglia. Questo, per me, ha un valore enorme. Sono curiosa di scoprire come si evolverà la prossima stagione e non vedo l’ora di ricominciare a lavorare con la squadra per raggiungere nuovi obiettivi», dichiara Roberta Bianconi.

Grande soddisfazione anche da parte del presidente Enrico Antonucci: «Roberta è molto più di una grande campionessa. È un punto di riferimento per le compagne, per il nostro settore giovanile e per tutto l’ambiente Rapallo. La volontà della società è quella di confermare le atlete che incarnano i valori del Rapallo Pallanuoto, perché crediamo che i risultati si costruiscano prima di tutto attraverso le persone. Roberta rappresenta perfettamente la nostra identità, dentro e fuori dall’acqua, e siamo orgogliosi di poter continuare questo percorso insieme.»

Con il rinnovo del proprio capitano, il Rapallo Pallanuoto conferma la volontà di dare continuità a un progetto tecnico e umano fondato sulla valorizzazione delle proprie leader e sulla costruzione di un gruppo sempre più competitivo, unito e profondamente legato ai colori gialloblù.