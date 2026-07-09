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Commercio

Rivarolo, in un magazzino abbandonato ha aperto il ristorante più grande di Genova

Taglio del nastro alla presenza delle istituzioni per il nuovo locale da 600 coperti. L'attività a pochi passi dall'ex Miralanza

hare

Genova. Quasi un anno di lavori per risistemare un capannone di oltre 1000 metri quadri, inutilizzato da anni, e trasformarlo in un ristorante fusion che si presenta come il “più grande di Genova”. E in effetti, con i suoi 600 coperti, il nuovo Hare Restaurant di via Rivarolo è una struttura forse inedita in città nell’ambito della ristorazione.

Il taglio del nastro del nuovo locale Hare di Rivarolo è avvenuto nella serata di mercoledì 8 luglio alla presenza di tanti cittadini, dei titolari e dei responsabili del ristorante e delle autorità.

Il presidente del municipio, Michele Versace, ha dichiarato: “Un piacere tagliare il nastro, insieme al consigliere Enrico Vassallo delegato dal Comune, di una nuova attività, che ha completamente ristrutturato uno stabile abbandonato da anni, risistemando così la zona”. Presente anche il consigliere comunale delegato alle Vallate Enrico Vassallo.

La nuova attività sorge accanto alla struttura commerciale che oggi ospita un market di oggettistica (Globo) e uno di prodotti per la casa (IperRisparmio) e a due passi da quello che sarà il nuovo polo della ex Mira Lanza, i cui lavori – seppure con forti ritardi – stanno procedendo.

La trasformazione del quartiere è stato sicuramente uno dei motivi che hanno spinto la società cinese che detiene Hare a investire con la sistemazione e apertura del mega-ristorante (e di una palazzina che sarà utilizzata come appoggio da alcuni lavoratori), che darà lavoro a decine di persone.

Hare a Genova è già presente a Sampierdarena, in via Dino Col, con un altro ristorante di grandi dimensioni, e dall’arredo caratteristico. Esiste anche ad Albenga, in via Revelli e – fuori Liguria – a Casalgrande (Reggio Emilia).

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