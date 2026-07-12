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Non si scherza

Riva Trigoso, blitz in spiaggia della guardia costiera contro i “furbetti dell’asciugamano”

La pratica di lasciare materiale sulla battigia può portare a una denuncia per occupazione abusiva di suolo demaniale

riva trigoso

Sestri Levante. Blitz della guardia costiera, questa mattina all’alba, sulla spiaggia di Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante, per impedire l’occupazione abusiva di suolo demaniale da parte di chi, alle prime pre del giorno, posiziona ombrelloni e asciugamani in prima fila per conto terzi abbandonandoli per ore in attesa del loro arrivo.

I “furbetti dell’asciugamano”, una pratica che è finita sotto l’attenzione della capitaneria di Santa Margherita Ligure che ha controllato la presenza di materiale abbandonato. Non solo una brutta abitudine contro cui puntare il dito: per i trasgressori sono previsti il sequestro del materiale, una multa e in caso di rivalsa anche la denuncia per occupazione abusiva di suolo demaniale.

“Sulla spiaggia libera più grande della Liguria – riporta l’Ansa – oggi sono arrivati più di quattrocento turisti dal milanese attratti dal viaggio in pullman andata e ritorno a 50 euro, con accesso alla spiaggia compreso. In aumento il numero di chi mette in affitto ombrelloni e sdraio”.

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