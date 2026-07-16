Risucchiata dalla pompa della piscina: restano gravi le condizioni della bambina di 11 anni

Genova. Restano stabili ma gravissime le condizioni di salute della bambina di 11 anni, rimasta risucchiata sott’acqua dalla pompa della piscina dello stabilimento balneare in cui stava facendo il bagno. L’aggiornamento arriva dal Gaslini, dove la piccola è stata ricoverata d’urgenza dopo l’incidente.

Il fatto è avvenuto ieri, verso alle 17, in uno stabilimento di Sestri Levante. La ragazzina stava nuotando nella piscina dello stabilimento dei bagni Segesta, sul lungomare di Sestri, quando è finita sott’acqua. Le prime ipotesi indicano che a trascinarla sotto sia stato il bocchettone della pompa della piscina, che le ha intrappolato i capelli, ma la Capitaneria di Porto sta ancora svolgendo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l’accaduto. La piscina è stata sequestrata.

La tredicenne è stata soccorsa inizialmente dall’ambulanza e dell’automedica, ma viste le sue condizioni è stato disposto il trasferimento urgente in ospedale con l’elicottero dei vigili del fuoco.

A fine maggio un episodio simile si era verificato a Celle Ligure, dove una bambina tedesca di tre anni era stata risucchiata dal bocchettone della vasca idromassaggio del residence in cui alloggiava con la famiglia. Le sue condizioni, inizialmente gravissime, erano poi migliorate con il passare dei giorni e le cure mediche.