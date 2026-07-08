Maxi rissa a Quinto, giovanissimi si affrontano in spiaggia. Bogliolo: “Siamo esasperati”

Genova. Ancora un episodio di violenza tra giovanissimi a Quinto, sulla spiaggia. Martedì due gruppi di adolescenti si sono affrontati a colpi di ombrelloni e bottiglie di vetro, sotto lo sguardo attonito degli altri bagnanti.

A denunciarlo è il presidente del Municipio Levante, Federico Bogliolo, che ha nuovo episodio di violenza oggi in spiaggia a Quinto: “Arrivate le forze dell’ordine si sarebbero dileguati tutti – ha spiegato – Siamo francamente esasperati. La sicurezza non si affronta a spot. La sicurezza si affronta su tutta la città in maniera sistemica con tavoli, osservatori, presidi e attenzione al sociale. Perché alla fine qualche domanda ce la poniamo sul perché questi ragazzi si comportino così”.

“Dopo i fatti di 3 settimane fa, e dopo tutto quello che sta succedendo in città, ci aspettavamo un tavolo, un incontro per mettere in rete associazioni, forze dell’ordine e istituzioni locali. Non è successo”, conclude Bogliolo, facendo riferimento a quanto accaduto lo scorso 20 giugno, quando ai giardini di via Giannelli un gruppo di giovani, circa 20 persone, con il volto coperto da cappucci, caschi e passamontagna e armati di spranghe si è scontrato contro un altro gruppo di circa 30 adolescenti, minori stranieri non accompagnati, ospiti di un centro di accoglienza non distante.