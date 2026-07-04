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Scontro

Rissa all’alba a Sampierdarena: otto fermati, una ragazza ferita e due auto danneggiate

È successo tra via Cantore e piazza Montano: i giovani coinvolti sono italiani e sudamericani di età tra 18 e 27 anni

polizia notte

Genova. Una rissa è scoppiata stamattina all’alba tra via Cantore e piazza Montano, a Sampierdarena.

Sul posto sono giunti gli agenti delle volanti dei commissariati Centro e San Fruttuoso che hanno identificato otto persone, di età compresa tra i 18 e i 27 anni, italiani e sudamericani, intenti ad aggredirsi reciprocamente. Sono stati tutti fermati e trattenuti in questura per gli accertamenti del caso.

Nel corso del tafferuglio una ragazza ha riportato lesioni al volto, con ferite al labbro ed escoriazioni. Soccorsa dal 118, è stata trasportata, in codice giallo all’ospedale Villa Scassi dove è tuttora trattenuta in osservazione.

Durante i controlli, due dei soggetti coinvolti sono stati trovati in possesso di due involucri contenenti sostanza stupefacente. Per entrambi è scattata la segnalazione alla Prefettura per la detenzione ad uso personale. Un 19enne ecuadoriano è stato messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione per verifiche rispetto alla sua posizione sul territorio nazionale.

A causa della rissa sono state danneggiate due auto, per cui sono in corso accertamenti tramite la visione delle immagini di videosorveglianza della zona.

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