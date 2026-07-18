Rapallo, il Comune convoca il gestore dei rifiuti: “Basta disservizi, servono soluzioni immediate”

Rapallo. Tolleranza zero sui disservizi legati all’igiene urbana. La sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci, ha chiesto un incontro urgente con i responsabili della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, convocandoli in Comune per fare il punto sulle criticità riscontrate e ottenere un piano di interventi immediati.

La decisione arriva dopo le ripetute segnalazioni di disagi e carenze sul territorio comunale, che, secondo l’amministrazione, stanno compromettendo il decoro cittadino e creando disservizi per residenti e visitatori. Al tavolo sarà presente anche l’assessore all’Ambiente Andrea Rizzi, impegnato nelle ultime settimane nel monitoraggio dell’andamento del servizio.

“I cittadini di Rapallo pagano le tasse e hanno il sacrosanto diritto a un servizio efficiente, puntuale e dignitoso – dice la sindaca Ricci –. La situazione attuale, nonostante un miglioramento registrato dopo l’ordinanza del 15 giugno che ha modificato gli orari di conferimento dei rifiuti, riducendo miasmi e cattivi odori, non è ancora accettabile. Non sono disposta a tollerare un solo giorno in più di inefficienze”.

La prima cittadina chiede al gestore un cronoprogramma preciso e interventi concreti per migliorare la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle postazioni e il lavaggio delle strade: “Le responsabilità sono chiare e ognuno deve assumersi le proprie. Vogliamo soluzioni immediate, altrimenti ne trarremo le dovute conseguenze”.

Sulla situazione interviene anche l’assessore Andrea Rizzi, che conferma le criticità emerse nella gestione del servizio: “Dopo aver richiesto al gestore i calendari delle attività svolte, sto monitorando con attenzione i vari servizi e ho chiesto agli uffici maggiori controlli e la redazione di rapporti puntuali. Bisogna cambiare passo in tempi strettissimi. Prima di pensare a servizi aggiuntivi è necessario garantire quelli previsti dal contratto. Confidiamo anche nella collaborazione dei cittadini e dei visitatori affinché il conferimento dei rifiuti avvenga sempre in maniera corretta».

Proseguiranno anche i controlli da parte della polizia locale e degli ispettori ambientali, con sanzioni nei confronti di chi non rispetta le regole sul corretto conferimento dei rifiuti.