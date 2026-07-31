Rifiuti, il Comune di Rapallo punta a oltre 400 mila euro di risparmio sui costi di smaltimento

Rapallo. Il Consiglio comunale di Rapallo ha approvato ieri sera l’ordine del giorno presentato dai capigruppo di maggioranza per contenere l’aumento dei costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato, un tema che coinvolge l’intero bacino territoriale.

L’obiettivo è ottenere una deroga che consenta il conferimento dei rifiuti presso impianti fuori regione a condizioni economiche più vantaggiose. Per il solo Comune di Rapallo, questa soluzione consentirebbe un risparmio stimato di oltre 400 mila euro nel 2027 rispetto ai costi previsti per il conferimento presso l’impianto di Saliceti.

Il Sindaco, Elisabetta Ricci, e l’assessore Andrea Rizzi si sono già attivati presso la Città Metropolitana di Genova e la Regione Liguria per richiedere le necessarie autorizzazioni.

«Il Consiglio ha impegnato Sindaco e Giunta ad agire subito. Mi sono attivata presso la Città Metropolitana di Genova e la Regione Liguria per chiedere una deroga formale ai vincoli vigenti. Dobbiamo fare squadra: l’obiettivo è autorizzare il trasferimento dei rifiuti verso impianti alternativi e abbattere i costi a beneficio di tutti i cittadini del comprensorio.», dichiara il primo cittadino Elisabetta Ricci.

«L’obiettivo è garantire un servizio efficiente senza gravare ulteriormente sui cittadini. Valutare soluzioni alternative per il conferimento dei rifiuti significa agire con responsabilità e attenzione verso le risorse pubbliche, perseguendo il massimo beneficio possibile per il territorio», aggiunge l’assessore alla Nettezza Urbana Andrea Rizzi.