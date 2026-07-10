Rifiuti, a Boccadasse parte il porta a porta e si riducono i cassonetti: “Cambia il modo di fare la differenziata”

Genova. Uno dei borghi più amati e fotografati di Genova cambia il modo di fare raccolta differenziata. “Meno cassonetti, più qualità urbana2: è questa la filosofia del nuovo progetto che Amiu Genova avvierà da lunedì 13 luglio a Boccadasse con l’introduzione di Ecostop, un sistema di raccolta porta a porta pensato per coniugare il rispetto di un luogo unico con un servizio più efficiente, una differenziata di maggiore qualità e un decoro urbano all’altezza di uno dei simboli della città.

L’intervento rappresenta un’evoluzione del sistema di raccolta dedicato alle utenze domestiche. I tradizionali cassonetti stradali saranno sostituiti da un camioncino presente ogni mattina in via Boccadasse, all’incrocio con via Dodero, dalle ore 7 alle 10.30. Con l’assistenza di un addetto AMIU, i cittadini potranno conferire le diverse frazioni seguendo il calendario prefissato: l’organico 3 volte a settimana (lunedì – mercoledì – sabato), plastica e metalli il martedì, carta e cartone il giovedì e l’indifferenziato il venerdì; il vetro il mercoledì a settimane alterne, a partire dal 15 luglio.

La fase di avvio del servizio è stata accompagnata da un’informazione capillare rivolta a tutte le famiglie del quartiere. Informatori ambientali AMIU, riconoscibili grazie all’apposita pettorina, sono passati casa per casa per illustrare il funzionamento del nuovo sistema, e consegnare gratuitamente il kit per la raccolta dell’organico e rispondere ai quesiti dei residenti, affinché il cambiamento possa essere affrontato con la massima semplicità.

Il nuovo modello porta a porta è stato studiato per rispondere alle caratteristiche di un quartiere unico, dove la tutela del paesaggio urbano, la presenza di numerosi visitatori e la qualità dello spazio pubblico richiedono servizi capaci di coniugare efficienza e sostenibilità. Eliminare la presenza dei cassonetti significa valorizzare ulteriormente il borgo, favorendo al tempo stesso una raccolta differenziata più ordinata e materiali di migliore qualità destinati al riciclo. Questo sistema si affianca al servizio porta a porta, già presente, dedicato e su misura per le attività commerciali in cui – tutti i giorni in fasce orarie prefissate – gli esercenti possono conferire in un camioncino tutti i materiali differenziabili

“Boccadasse è uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città e merita servizi capaci di coniugare efficienza, sostenibilità e rispetto del contesto urbano. – dichiara l’assessora all’Ambiente del Comune di Genova, Silvia Pericu – Questo nuovo modello di raccolta punta proprio a questo: migliorare la qualità della raccolta differenziata, ridurre l’impatto dei cassonetti nello spazio pubblico e rendere ancora più curato un borgo che è patrimonio di tutti, residenti e visitatori. Il coinvolgimento diretto dei cittadini sarà determinante per il successo dell’iniziativa”.

“Con ECOSTOP, AMIU compie un nuovo passo nel percorso di innovazione dei servizi ambientali – sottolinea il direttore generale AMIU Roberto Spera – costruendo un modello di raccolta sempre più vicino alle esigenze e all’identità dei diversi quartieri del territorio. Questo nuovo sistema porta a porta rappresenta un’evoluzione concreta: supera i tradizionali contenitori stradali e contribuisce a rendere il borgo più curato, accogliente e sostenibile. Il progetto è stato accompagnato da un’importante attività di informazione e coinvolgimento della comunità, perché il cambiamento nasce soprattutto dalla partecipazione delle persone. Saremo presenti sul territorio per offrire supporto, ascoltare i cittadini e consolidare insieme una cultura della raccolta differenziata sempre più efficace, capace di generare valore per l’ambiente e per la qualità della vita di tutti”.

Per Anna Palmieri, presidente del Municipio VIII Medio Levante: «questo progetto rappresenta un investimento sulla qualità della vita del quartiere. Boccadasse è un luogo vissuto ogni giorno dai residenti e visitato da migliaia di persone durante tutto l’anno. Migliorare l’organizzazione della raccolta significa contribuire a preservarne il decoro e la bellezza, offrendo allo stesso tempo un servizio moderno e vicino ai cittadini. Ringrazio AMIU per il lavoro svolto e i residenti che, con la loro collaborazione, saranno i veri protagonisti di questo cambiamento».