“È ormai diventata una consuetudine che la giunta Salis si intesti meriti non suoi e questa, in ordine cronologico, ne è l’ultima dimostrazione – commenta Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale -. Anche questa volta nessuna menzione dell’attività del governo Meloni che da tempo, con il cosiddetto decreto Lavoro, si era già attivato concretamente con interventi a tutela della categoria. E c’è anche un altro ‘must’ al quale non ha voluto rinunciare il sindaco: nessun confronto e nessun dialogo con i sindacati e le parti sociali che, oggi, si trovano nuovamente a lamentare la propria esclusione da ogni processo decisionale. Un atteggiamento autocratico, che ha il solo obiettivo di esaltare l’immagine del sindaco che probabilmente già si vede proiettata altrove. Serve serietà e non solo fare mera propaganda”.