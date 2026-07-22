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Ride for handala ii

In bici da piazza Alimonda a Copenaghen per supportare la nuova flotilla: “Serve un euro a chilometro”

E' la mobilitazione "a pedali" dell'attivista genovese Alessandro Lentini, partito in occasione del 25°esimo anniversario del G8 per supportare la preparazione di una barca che si unirà alla prossima spedizione umanitaria nel Mediterraneo

ride for handala alessandro lentini

Genova. “Sono passati 25 anni da quell’incredibile fine luglio, quando giunsero a Genova decine di migliaia di persone da tutto il mondo per contestare il modello di guerra e sfruttamento rappresentato dal G8 e per costruire un altro mondo possibile attraverso decine di assemblee, convegni, confronti, workshop e piazze tematiche. Oggi, dopo 25 anni di guerra globale permanente, una pandemia, diversi genocidi e nel pieno di una crisi climatica senza precedenti, sembra evidente quanto quell’altro mondo possibile fosse necessario“.

Con queste parole inizia la presentazione di “Ride for Handala II“, vale a dire il “cicloviaggio” da Piazza Alimonda a Copenaghen con l’obiettivo di raccogliere almeno un euro per ogni chilometro percorso, contribuendo così al finanziamento della spedizione della Handala II, un’imbarcazione che a fine agosto si unirà alla Freedom Flotilla Coalition.

Una mobilitazione “a pedali” che punta a sensibilizzare e lanciare la prossima missione umanitaria: “Una delle armi più potenti che abbiamo imparato a utilizzare in questi anni di resistenza sono state le reti di solidarietà dal basso – sottolinea Alessandro Lentini, l’attivista genovese che da ieri è in viaggio verso Copenaghen per raccogliere i fondi necessari alla partenza di questa imbarcazione – Reti che ci hanno visto bloccare armi trasportate su treni diretti ai teatri di guerra; praticare l’interposizione pacifica durante le marce dei palestinesi per la difesa delle loro terre in Cisgiordania; sostenere i maestri e le maestre del sud-est messicano nella loro lotta contro i narcos e uno Stato corrotto; combattere l’ISIS nel nord-est della Siria; raccogliere tonnellate di aiuti umanitari e tentare di rompere il blocco israeliano su Gaza”.

ride for handala alessandro lentini
Il manifesto dell'iniziativa

Un viaggio che di fatto è un “pretesto – continua Lentini – Un pretesto che vuole permetterci di unire, idealmente e fisicamente, lo spirito di Genova 2001 e la solidarietà internazionale. Aquí no se rinde nadie”.

Per supportare questa iniziativa su può andare sulla pagina dedicata di Produzioni dal basso a questo LINK

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