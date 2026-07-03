Antonio Uccelli è il nuovo rettore dell’Università di Genova, sconfitto Michele Piana

Genova. È Antonio Uccelli il nuovo rettore dell’Università di Genova. Questo l’esito del ballottaggio tenuto nelle giornate del 2 e 3 luglio. Antonio Uccelli, neurologo, avrà l’incarico di “magnifico rettore” Unige fino al 2032. Succede a Federico Delfino. Sconfitto il matematico Michele Piana.

Al termine della votazione di ballottaggio, alle 14 di oggi, risultano aver votato 2.546 elettori pari al 89,96 % degli aventi diritto. I dati finali sono: Antonio Uccelli (942,21), Michele Piana (844,82). Schede bianche 37,51.

Dopo il primo turno di votazioni si erano ritirate le due candidate rettrici, Emanuela Sasso e Nicoletta Dacrema, che pure avevano deciso di sostenere Uccelli. Al secondo turno di votazioni, il 18 e 19 giugno, Piana si era comunque confermato al primo posto con 867,74 voti pesati contro gli 843,73 di Antonio Uccelli. (51,64 schede bianche). La soglia necessaria per l’elezione era fissata a 881,56 voti, quindi il ballottaggio che oggi ha ribaltato il risultato.

Chi è Antonio Uccelli, nuovo rettore dell’Università di Genova

Il nuovo rettore dell’Università di Genova Antonio Uccelli, 61 anni, è un medico e ricercatore di fama internazionale nel campo della Neurologia. Durante la campagna elettorale per il rettorato ha parlato molto della necessità di promuovere il ruolo di riferimento dell’Ateneo come istituzione e della volontà di portare avanti “una leadership condivisa per un’UniGe di tutti”.

“I principi fondamentali su cui si baserà una leadership condivisa dell’Ateneo – le sue parole – sono quelli della condivisione, della discussione trasparente, dell’impegno etico e dell’assunzione di responsabilità rispetto alle scelte necessarie per raggiungere gli obiettivi contenuti nel programma. Questo deve avvenire creando un forte senso di appartenenza all’istituzione da parte di tutte le persone che fanno parte della nostra comunità, studentesse e studenti, personale tecnico-amministrativo e docenti per stimolare l’orgoglio di studiare e aver studiato all’Università di Genova e di lavorarci”.

Antonio Uccelli è da sempre attivo nella ricerca biomedica e della gestione delle organizzazioni scientifiche complesse in Italia. Dopo una lunga carriera clinica e accademica, in particolare nell’ambito delle malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla.

Uccelli non è nuovo ha ruoli organizzativi e gestionali: dal 2012 al 2019 ha guidato il Centro di Eccellenza per la Ricerca Biomedica, una struttura dotata di autonomia finanziaria e gestionale che ha coordinato le attività di oltre cinquanta docenti afferenti alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche e alla Scuola Politecnica dell’Ateneo genovese.

Parallelamente, ha ricoperto incarichi accademici di rilievo dedicandosi alla formazione delle nuove generazioni di specialisti, prima come coordinatore della Scuola di specializzazione in Neurochirurgia tra il 2012 e il 2015, e successivamente, dal 2014 al 2019, come coordinatore del curriculum in Neuroscienze cliniche e sperimentali del Dottorato di Neuroscienze.

Sposato, un figlio, è amante della musica (soprattutto progressiva anni Ottanta e Settanta) e dello sport, con una passione particolare per la mountain bike. È tifoso di una delle due squadre genovesi.

Rivolgo le mie più sincere congratulazioni al professor Antonio Uccelli per la sua elezione a Rettore dell’Università degli Studi di Genova.

Gli auguri della sindaca Salis

“Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni e i più calorosi auguri di buon lavoro al professor Antonio Uccelli per la sua elezione alla guida dell’Università di Genova”, ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, commento l’esito della votazione.

“Sono certa che tra l’amministrazione comunale e il nuovo rettore si svilupperà una collaborazione proficua e sinergica. Il nostro obiettivo condiviso sarà quello di unire le forze per far crescere ulteriormente l’Ateneo e il territorio, lavorando insieme per dare forma a una Genova che sappia ascoltare le nuove generazioni e che sappia confermarsi, giorno dopo giorno, come una città sempre più aperta, dinamica e a misura di universitari”. Salis ha quindi ringraziato il rettore uscente, Federico Delfino, “per l’impegno profuso in questi anni”.

“Congratulazioni e buon lavoro ad Antonio Uccelli, eletto nuovo Rettore dell’Università di Genova. A lui rivolgiamo i migliori auguri per il prestigioso incarico alla guida di un Ateneo che rappresenta una delle grandi eccellenze della Liguria e un punto di riferimento fondamentale per la formazione, la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo del nostro territorio. La Regione continuerà a lavorare in stretta collaborazione con l’Università, con l’obiettivo comune di creare sempre nuove opportunità per i nostri giovani e rendere la Liguria sempre più attrattiva e competitiva”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente con delega all’Università Simona Ferro, che aggiungono: “Un ringraziamento va al rettore uscente Federico Delfino per il lavoro svolto in questi anni al servizio dell’Ateneo; complimenti anche a Michele Piana per il percorso e il confronto che hanno caratterizzato queste elezioni”.

Il commento dei rappresentati degli studenti

“I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi negli organi di governo dell’Ateneo ligure esprimono

soddisfazione per l’elezione alla carica di magnifico rettore del professor Antonio Uccelli”, fanno sapere in una nota Umberto Maria Forno e Alessandro Agazzi Velazquez.

“Questa tornata elettorale è stata un momento di importante partecipazione democratica, accogliamo positivamente

l’elezione del Prof. Uccelli, che ha saputo dimostrare profonda attenzione alla componente studentesca – continuano – La nostra priorità è la comunità studentesca, e siamo sicuri che con il professor Uccelli potremo proseguire un dialogo proficuo fin da subito, volto a trovare soluzioni concrete per le persone da noi rappresentate”.