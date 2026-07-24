Regione, la giunta Bucci corre ai ripari sul bilancio. L’opposizione: “Certificazione del fallimento”

Genova. Al via in consiglio regionale la lunga discussione sui documenti di bilancio, in particolare il rendiconto 2025 e l’assestamento per l’anno in corso. Provvedimenti che la giunta Bucci ha modificato al fotofinish con una pioggia di emendamenti per adeguarsi ai rilievi della Corte dei conti che ha contestato alcune operazioni contabili, oltre che una parte della riforma della dirigenza. Si va avanti lunedì con una seduta a oltranza che si preannuncia infuocata.

L’assestamento di bilancio presentava per il 2026 un saldo netto di competenza di 26,05 milioni, mentre gli emendamenti presentati in commissione il 22 luglio hanno aggiunto 215,68 milioni di variazioni nette, portando il saldo a 241,73 milioni mentre l’autorizzazione complessiva all’indebitamento sale a 245,93 milioni.

Nel corso della gestione del bilancio 2025 sono state accertate entrate per complessivi 6 miliardi e 335 milioni di euro e registrati impegni di spesa per complessivi 6 miliardi e 232 milioni di euro. Il totale delle riscossioni è stato di complessivi 6 miliardi e 57 milioni di euro ed il totale dei pagamenti è stato di complessivi 6 miliardi e 72 milioni di euro, con un fondo di cassa al 31 dicembre di 355 milioni euro. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 si attesta a 866 milioni di euro, da cui vanno dedotti accantonamenti e vincoli di legge. Il disavanzo della sanità si attesta a 125,7 milioni, in aumento rispetto ai 112,4 milioni del 2024, dopo una stima iniziale di 163,6 milioni.

“Il rendiconto 2025 certifica il fallimento politico e amministrativo della giunta Bucci – attacca Carola Baruzzo del Pd, vicepresidente della commissione Bilancio e relatrice di minoranza -. La Corte dei conti mette nero su bianco criticità che denunciamo da tempo e fotografa una Regione che non programma, rincorre emergenze e copre buchi di bilancio con operazioni contabili, mentre i problemi veri dei liguri restano lì. Il nodo principale resta la sanità. Sul disavanzo sanitario, la Corte dei conti conferma esattamente ciò che abbiamo denunciato fin dall’inizio, cioè che non siamo davanti a un incidente contabile, ma a uno squilibrio strutturale prodotto da anni di scelte sbagliate, rinvii e mancata programmazione. Avevamo detto che senza un piano serio su personale, liste d’attesa e sanità territoriale il sistema avrebbe continuato soltanto ad accumulare debito e a scaricare il costo sui cittadini. Oggi quella preoccupazione delle opposizioni è diventato un fatto certificato. L’assestamento del bilancio regionale avrebbe dovuto correggere la rotta. Invece siamo alla solita amministrazione senza visione politica. Si spostano risorse, si tampona un’emergenza, si sta a vedere cosa succede. Una Regione non si governa così”.

Anche Stefano Giordano, capogruppo del M5s, reclama “l’incapacità della destra regionale ligure di affrontare le cause strutturali dei problemi. Il caso più grave resta la sanità. Le conseguenze ricadono anche sulle politiche sociali. La missione dedicata ai diritti e alle famiglie registra una riduzione superiore a 9 milioni di euro, compresi 10 milioni in meno per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Il minore stanziamento deriva dal calo dei finanziamenti statali, ma la Regione Liguria non prevede risorse proprie sufficienti per compensare una misura essenziale in una fase di forte emergenza abitativa. Anche sugli alloggi pubblici la giunta amplia le categorie destinatarie senza aumentare il patrimonio disponibile, mettendo di fatto in concorrenza famiglie in difficoltà, anziani, persone con disabilità e lavoratori dei servizi essenziali. La destra governa le emergenze dopo che sono esplose, copre i passivi senza rimuoverne le cause, riduce il ruolo preventivo del Consiglio e rinvia le soluzioni strutturali. La Liguria avrebbe invece bisogno di programmazione, controllo pubblico e investimenti duraturi nella sanità, nelle politiche sociali, nella casa, nei servizi e nella capacità amministrativa dei territori”.

“Bucci continua a raccontare una Liguria che non esiste, fatta di slogan e ricostruzioni inesistenti, dove trovano risposte solo gli amici del suo cerchio magico, gli unici per i quali si trovano i fondi. Il bilancio della Regione taglia quasi 9 milioni di euro per il lavoro e la formazione professionale e oltre 6,5 milioni di euro per i diritti sociali, le politiche per la casa e la famiglia. Per l’ordine pubblico e la sicurezza non viene stanziato neppure un euro: il fondo per la polizia locale e il sistema integrato di sicurezza urbana è completamente vuoto – accusa Selena Candia, capogruppo regionale di Alleanza Verdi e Sinistra -. L’assestamento di bilancio ci racconta che la giunta Bucci naviga a vista e rincorre le emergenze, invece di progettare il futuro, puntare sulle nuove tecnologie e investire nella ricerca. In Liguria, aumentano ogni anno i giovani che si trasferiscono in altre regioni. Cresce l’emergenza abitativa, perché solo l’11 per cento delle richieste ammissibili di alloggio pubblico trova risposta da parte della Regione. Negli ultimi tre anni, la difficoltà abitativa è salita dal 3 al 13 per cento in Liguria: questo significa case sovraffollate, pericolanti, senza acqua corrente, con problemi di salute e igiene. E in questo quadro disastroso, la giunta Bucci non riesce a stanziare neppure 10 milioni di euro per il diritto alla casa, mentre la sola Emilia-Romagna prevede un fondo da 350 milioni di euro per le politiche abitative.