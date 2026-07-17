Referendum contro la caccia: parte la raccolta firme digitale anche a Genova

Genova. Prende il via ufficialmente anche a Genova la mobilitazione per il referendum nazionale contro la caccia. Una grande iniziativa popolare che punta all’abolizione delle norme che regolano l’attività venatoria, definita dai promotori “anacronistica e lesiva dell’equilibrio ambientale”.

Il tema tocca da vicino il territorio ligure, caratterizzato da una forte vicinanza tra aree boschive e zone abitate. “I nostri boschi e i nostri sentieri devono tornare a essere luoghi sicuri per escursionisti, famiglie e amanti della natura, non teatri di spari e pericoli”, dichiarano i promotori locali, invitando i cittadini a dare un segnale forte.

La raccolta firme avviene interamente online sulla piattaforma pubblica del Ministero della Giustizia, senza bisogno di moduli cartacei. Per sostenere l’iniziativa è necessario firmare per due distinti quesiti referendari: il link al primo quesito e il link al secondo quesito