Recensioni online, Confesercenti Genova: “Bene lo scontrino come prova, ora portali si adeguino”

“Le linee guida dell’Antitrust sulle recensioni online sono un passo avanti importante: lo scontrino come prova dell’effettivo acquisto era per noi un punto irrinunciabile: lo abbiamo chiesto in ogni sede di confronto, perché è la garanzia più semplice che chi recensisce un ristorante o un bar ci sia stato davvero”. Così Giancarlo Banchieri, presidente nazionale di Fiepet Confesercenti, commenta le linee guida redatte dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in attuazione della legge annuale sulle pmi.

“Le recensioni false – prosegue Banchieri – danneggiano due volte: ingannano i consumatori e penalizzano gli esercizi che lavorano con serietà, alterando la concorrenza. Ora la partita si sposta sull’applicazione: le piattaforme devono adeguarsi in tempi rapidi e in modo verificabile. Continueremo a vigilare perché le indicazioni dell’Autorità diventino prassi effettiva e i pubblici esercizi abbiano strumenti concreti per contestare le recensioni false”.

“Anche sul territorio genovese era particolarmente sentita l’esigenza di intervenire sul tema delle recensioni online, sempre più determinanti per la reputazione di bar, ristoranti e pubblici esercizi – commenta Alessandro Simone, presidente di Fiepet Genova − lo scontrino come prova dell’effettiva esperienza rappresenta una misura concreta per tutelare le imprese corrette e i consumatori, contrastando recensioni false o non verificabili. È ora fondamentale che le piattaforme si adeguino rapidamente e che agli esercenti siano garantiti strumenti semplici ed efficaci per difendere la propria attività”.