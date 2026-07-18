Recco, torna l’appuntamento con la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento

Recco. Sabato 25 luglio anche a Recco torna la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, i niziativa promossa dalla World Health Organization che evidenzia il tragico e profondo impatto dell’annegamento e che offre strategie di prevenzione salvavita.

L’appuntamento, organizzato dal Comune, è fissato alle ore 10 presso la spiaggia centrale – lato Levante, nell’ambito delle attività legate alla Bandiera Blu, riconoscimento che sottolinea l’impegno della città per la qualità delle acque e la tutela dei bagnanti.

Nel corso della mattinata sono previste dimostrazioni ed esercitazioni pratiche a cura della Croce Verde Recco: approccio alla scena dell’emergenza; chiamata al 112 e manovre salvavita; rianimazione cardiopolmonare (RCP) su adulto e bambino; tecniche di disostruzione delle vie aeree (manovra di Heimlich) su adulto e bambino.

“Per il terzo anno in Italia, tutte le località Bandiera Blu dedicano questa giornata alla sicurezza in mare e alla diffusione delle principali tecniche di primo soccorso. Questa iniziativa è un’occasione concreta di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione, soprattutto in una città legata al mare, grazie alla collaborazione dei volontari della Croce Verde”, sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e il vicesindaco, nonché assessore all’ambiente, Edvige Fanin.