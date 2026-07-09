Recco, partito il lavaggio a caldo dei marciapiedi con un macchinario speciale

Recco. Sono partiti questa mattina i lavaggi “a caldo” con un macchinario speciale, attività che si aggiungono al programma ordinario di pulizia notturna con idrogetto, tutte le notti della settimana. Si tratta di un rafforzamento temporaneo del servizio di igiene urbana pensato per migliorare la pulizia dei marciapiedi e delle aree più frequentate, soprattutto in vista del picco turistico estivo.

La nuova attività è stata inserita nell’ambito di una variazione di bilancio approvata nell’ultimo consiglio comunale, che ha reso disponibili le risorse necessarie. Qualche mese fa era stata già condotta una sperimentazione del lavaggio, per valutare efficacia e modalità d’impiego del macchinario.

“Stiamo rafforzando il servizio per migliorare ulteriormente la pulizia della città, che ha già raggiunto un buon livello — dichiara il sindaco Carlo Gandolfo —. L’aumento della presenza di persone, soprattutto di turisti, comporta un maggiore utilizzo del territorio e richiede interventi più intensi rispetto allo spazzamento manuale e ai mezzi meccanizzati tradizionali. Intende anche andare a risolvere il problema delle deiezioni canine, che in estate si accentua nonostante l’ordinanza che prevede l’uso delle bottigliette per la pulizia”.