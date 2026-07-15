  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Bocce

Recco, gara di Poule con otto quadrette in via della Né

Bocce sport generica
Foto d'archivio

Recco. Domani, giovedì 16 luglio, è in programma a Recco in via della Né la gara di Poule con otto quadrette organizzata dall’ASD Pro Recco Bocce. Il torneo vedrà in campo otto quadrette (squadre) che si sfideranno in un mini campionato, con le migliori che passano all’eliminazione diretta.

“Siamo lieti di sostenere un evento che rinnova la tradizione bocciofila di Recco e valorizza uno sport che offre un’occasione di socialità e di sana competizione” ha dichiarato il sindaco Gandolfo.

L’organizzazione ha richiesto la possibilità di aree riservate per i mezzi al servizio della manifestazione e per i partecipanti, per poter consentire lo svolgimento delle operazioni di allestimento e di smontaggio delle strutture al servizio della manifestazione.

Per consentire lo svolgimento del torneo, è stato istituito il divieto di sosta in via della Né, in 10 stalli auto tracciati a pettine lungo il “lato mare”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.