Recco, gara di Poule con otto quadrette in via della Né

Recco. Domani, giovedì 16 luglio, è in programma a Recco in via della Né la gara di Poule con otto quadrette organizzata dall’ASD Pro Recco Bocce. Il torneo vedrà in campo otto quadrette (squadre) che si sfideranno in un mini campionato, con le migliori che passano all’eliminazione diretta.

“Siamo lieti di sostenere un evento che rinnova la tradizione bocciofila di Recco e valorizza uno sport che offre un’occasione di socialità e di sana competizione” ha dichiarato il sindaco Gandolfo.

L’organizzazione ha richiesto la possibilità di aree riservate per i mezzi al servizio della manifestazione e per i partecipanti, per poter consentire lo svolgimento delle operazioni di allestimento e di smontaggio delle strutture al servizio della manifestazione.

Per consentire lo svolgimento del torneo, è stato istituito il divieto di sosta in via della Né, in 10 stalli auto tracciati a pettine lungo il “lato mare”.