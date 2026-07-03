Recco, dopo il riconoscimento Coreve una giornata per celebrare il valore della raccolta differenziata

Recco. Un premio che racconta una buona pratica, ma soprattutto un percorso condiviso. Il riconoscimento assegnato da Coreve al Comune di Recco e ad Amiu Genova nell’ambito della manifestazione nazionale “Comuni Ricicloni”, svoltasi a Roma lo scorso 2 luglio, premia l’eccellente qualità della raccolta differenziata del vetro e diventa oggi il punto di partenza per rafforzare il dialogo con cittadini e visitatori sul tema della sostenibilità ambientale.

Per trasformare questo risultato in un’occasione concreta di sensibilizzazione, sabato 4 luglio la spiaggia di Recco ospiterà una mattinata dedicata all’informazione ambientale e alla corretta gestione dei rifiuti durante le giornate al mare. Un appuntamento pensato per residenti e turisti, con l’obiettivo di diffondere comportamenti semplici ma fondamentali per preservare la bellezza del territorio e la salute del mare.

L’iniziativa fa parte del programma estivo promosso da Amiu nelle località costiere servite dall’azienda e si affianca alle attività che ogni giorno garantiscono decoro e pulizia degli arenili: dallo svuotamento dei trespoli portarifiuti alla raccolta dei sacchi conferiti in spiaggia, fino alla gestione delle postazioni dedicate alla raccolta differenziata.

Durante la mattinata saranno distribuiti i materiali della campagna “La raccolta differenziata è un gioco di squadra”, declinata in una versione speciale dedicata alle spiagge, insieme a gadget ecosostenibili pensati per ricordare che la tutela dell’ambiente nasce da piccoli gesti quotidiani. Perché ogni bottiglia conferita correttamente, ogni rifiuto raccolto e ogni scelta responsabile contribuiscono a proteggere il patrimonio naturale che tutti condividiamo.

“Le attività di informazione completano il lavoro svolto ogni giorno attraverso i servizi ambientali. L’obiettivo è fornire indicazioni semplici e utili affinché la raccolta differenziata venga effettuata correttamente anche durante il periodo estivo, contribuendo a mantenere pulite le spiagge e a ridurre la dispersione dei rifiuti nell’ambiente marino”, sottolinea Roberto Spera, direttore generale di Amiu Genova.

L’appuntamento di Recco rappresenta la prima tappa di un percorso che accompagnerà l’intera stagione estiva. Il programma di sensibilizzazione di Amiu proseguirà infatti nelle altre località del litorale metropolitano servite dall’azienda, comprese le spiagge di Genova, con un messaggio chiaro: la sostenibilità è un impegno collettivo che cresce attraverso la partecipazione di tutti.