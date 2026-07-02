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Il caso

Rapine alle escort, arrestato un 30enne a Genova: identificato dopo un episodio alla Foce

Una donna, contattata su un sito di incontri a pagamento, lo aveva inseguito seminuda dopo essere stata minacciata con un coltello alla gola

volante polizia

Genova. Un 30enne di nazionalità tunisina è stato arrestato dalla squadra mobile perché sospettato di essere un rapinatore seriale di escort.

Le indagini, coordinate dalla pm Gabriella Dotto e condotte dagli investigatori diretti da Carlo Bartelli e dal suo vice Antonino Porcino, sono partite due mesi fa dopo che una donna lo aveva inseguito seminuda alla Foce dopo essere stata rapinata con un coltello alla gola da un uomo che l’aveva contattata su un sito di incontri a pagamento.

All’identificazione dell’uomo, che risiede in Emilia Romagna, gli investigatori sono arrivati grazie alle immagini della video sorveglianza. Due le rapine che vengono contestate al 30enne, ma non è escluso che le vittime siano di più.

L’arresto è scattato ieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del gip.

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