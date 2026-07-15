  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nella notte

Voltri, a 14 e 16 anni accerchiano e rapinano un passante per la collana d’oro

I tre adolescenti erano in via Camozzini e hanno adocchiato un ragazzo che camminava, si sono avvicinati o la scusa di chiedere una sigaretta

polizia volante generica notte sera

Genova. Due ragazzini di 14 anni e un sedicenne sono stati arrestati con l’accusa di avere rapinato un passante a Voltri strappandogli un bracciale e una collana d’oro.

L’episodio risale alla notte scorsa, intorno alle 4. I tre adolescenti erano in via Camozzini e hanno adocchiato un ragazzo che camminava, si sono avvicinati o la scusa di chiedere una sigaretta e poi l’hanno accerchiato. A quel punto lo hanno minacciato chiedendogli di consegnare il braccialetto e la collana che portava, entrambi d’oro.

La scena è stata vista dagli amici della vittima, poco distanti, che hanno subito chiamato il 112 e fornito la descrizione dei tre baby rapinatori. Le volanti della questura , arrivate immediatamente sul posto, hanno rintracciato i presunti autori della rapina fermi  alla fermata del bus.

I tre sono stati arrestati e accompagnati nel Centro di Prima Accoglienza di via Frugoni.

Più informazioni
leggi anche
polizia notte
Bloccati
Strappano la collana a un ragazzo in discoteca, giovane coppia denunciata
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.