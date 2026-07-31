  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Flagranza

Strappa la collana a un passante in via del Campo: arrestato 22enne

La rapina stamani intorno alle 9. L'intervento degli agenti della locale guidati a distanza da un operatore che ha seguito gli spostamenti dello scippatore sulle telecamere di sorveglianza

vigili polizia locale via pre prè centro storico
Genova. Un 22enne algerino è stato arrestato questa mattina dalla polizia locale per una rapina avvenuta in centro storico. L’episodio si è verificato in via del Campo, intorno alle 9.
La vittima un uomo di nazionalità ecuadoriana. Il 22enne l’avrebbe puntato per poi strappargli con violenza la collanina dal collo. Sul posto è arrivata una pattuglia di vigili ‘guidata’ a distanza da un agente che dalla sala operativa ha seguito gli spostamenti dello scippatore.
Il giovane, irregolare sul territorio, è stato portato nel carcere di Marassi in attesa della convalida.
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.