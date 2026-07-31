Strappa la collana a un passante in via del Campo: arrestato 22enne

Genova. Un 22enne algerino è stato arrestato questa mattina dalla polizia locale per una rapina avvenuta in centro storico. L’episodio si è verificato in via del Campo, intorno alle 9.
La vittima un uomo di nazionalità ecuadoriana. Il 22enne l’avrebbe puntato per poi strappargli con violenza la collanina dal collo. Sul posto è arrivata una pattuglia di vigili ‘guidata’ a distanza da un agente che dalla sala operativa ha seguito gli spostamenti dello scippatore.
Il giovane, irregolare sul territorio, è stato portato nel carcere di Marassi in attesa della convalida.