Armato di coltello rapina un minimarket, poi torna con una mazza e sfascia il negozio

Genova. Armato di coltello, ha minacciato i titolari di un minimarket di Sampierdarena e si è fatto consegnare l’incasso, è scappato e poi è tornato chiedendo altri soldi. L’uomo, un 267enne cittadino marocchino, è stato alla fine bloccato dai carabinieri.

È successo la notte scorsa. Il 27enne è riuscito a farsi consegnare 2mila euro, poi è tornato armato di mazza e ha chiesto altro denaro iniziando a danneggiare il negozio.

Nel frattempo i titolari del minimarket avevano chiamato i carabinieri, che una volta arrivati sono riusciti a fatica a fermare il giovane e a recuperare parte del denaro. Il 27enne è stato arrestato a trasferito nel carcere di Marassi.