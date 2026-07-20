  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La notte scorsa

Armato di coltello rapina un minimarket, poi torna con una mazza e sfascia il negozio

Dopo essere scappato con 2mila euro è tornato indietro e ha chiesto altro denaro, iniziando a menare colpi

carabinieri

Genova. Armato di coltello, ha minacciato i titolari di un minimarket di Sampierdarena e si è fatto consegnare l’incasso, è scappato e poi è tornato chiedendo altri soldi. L’uomo, un 267enne cittadino marocchino, è stato alla fine bloccato dai carabinieri.

È successo la notte scorsa. Il 27enne è riuscito a farsi consegnare 2mila euro, poi è tornato armato di mazza e ha chiesto altro denaro iniziando a danneggiare il negozio.

Nel frattempo i titolari del minimarket avevano chiamato i carabinieri, che una volta arrivati sono riusciti a fatica a fermare il giovane e a recuperare parte del denaro. Il 27enne è stato arrestato a trasferito nel carcere di Marassi.

Più informazioni
leggi anche
polizia volante generica notte sera
Nella notte
Voltri, a 14 e 16 anni accerchiano e rapinano un passante per la collana d’oro
capolinea bus pullman flixbus principe fanti italia
La notte scorsa
Passeggero minacciato di morte e rapinato alla fermata del FlixBus: arrestato un 22enne
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.