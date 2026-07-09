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Rapina

“Sono armato, dammi lo zaino”: turista rapinato mentre attende il Flixbus

Arrestato un 22enne, era fuggito in via Rubattino

polizia di stato generica notte Savona volante

Genova. Un 22enne tunisino, senza fissa dimora, è stato arrestato questa notte dai poliziotti delle volanti per rapina. La vittima è un turista italiano, originario di Prato.

L’uomo, in attesa della partenza del Flixbus con cui doveva raggiungere Pisa, stava cercando un bagno quando è stato raggiunto dal 22enne che, minacciando di avere un’arma si è fatto consegnare lo zaino dentro il quale aveva il pc.

Il 22enne è poi fuggito in direzione di via Rubattino. Le volanti della polizia sono arrivate in fretta dopo la chiamata al 112 del turista e hanno raggiunto il giovane che aveva ancora lo zaino appena rubato. Il 22enneè stato arrestato in quasi flagranza per rapina. Stamattina l’udienza per direttissima.

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