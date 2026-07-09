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La notte scorsa

Passeggero minacciato di morte e rapinato alla fermata del FlixBus: arrestato un 22enne

È successo la notte scorsa in via Fanti d'Italia. Poco prima la vittima era stata avvicinata da un altro sconosciuto che brandiva due bottiglie di vetro

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Genova. Un giovane di 22 anni è stato arrestato con l’accusa di rapina per avere minacciato un passeggero appena sceso dal FlixBus e averlo derubato della borsa.

È successo la notte scorsa. A chiamare il 112 è stato proprio il passeggero, che ha riferito mentre era in via Fanti d’Italia in attesa della coincidenza, è stato avvicinato da uno sconosciuto che ha iniziato a toccare i suoi bagagli. Alla reazione della vittima l’uomo ha raccolto da terra due bottiglie di vetro, le ha infrante al suolo a mo’ di minaccia, fuggendo però immediatamente quando l’aggredito ha contattato la polizia.

Durante la telefonata l’uomo è stato avvicinato da un secondo individuo, il 22enne, cittadino tunisino, che prima ha tentato di sottrargli il telefono per non farlo parlare con il 112, poi, minacciandolo di morte e mimando di avere un’arma in tasca, gli ha sottratto una borsa contenente un computer portatile e il passaporto.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti delle Volanti hanno rintracciato il presunto autore della rapina. L’uomo, ancora in possesso della refurtiva, che è stata recuperata e restituita, è stato condotto in Questura. La direttissima in mattinata. Accertamenti in corso volti ad identificare il soggetto che ha minacciato il passeggero coi cocci di bottiglia.

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