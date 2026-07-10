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Rintracciato

Segue la vittima sul bus e la rapina sul portone di casa: arrestato un 21enne

Il giovane l'8 giugno scorso aveva preso di mira un giornalista che stava rientrando a casa strappandogli la collana. È stato rintracciato dai carabinieri

carabinieri

Genova. Un ragazzo di 21 anni è stato portato in carcere con l’accusa di avere rapinato un uomo strappandogli la collanina dal collo mentre stava tornando a casa.

I fatti risalgono alla sera dell’8 giugno scorso. La vittima è stata avvicinata di spalle mentre rientrava nella sua casa di San Fruttuoso da uno sconosciuto che ha provato a strappargli la collana. Lui ha reagito, il 21enne ha fatto finta di allontanarsi ma poi si è nuovamente avvicinato, ha spinto l’uomo e lo ha buttato a terra prendendo la collana.

I carabinieri, subito intervenuti sul posto, hanno soccorso la vittima, poi visitata all’Ospedale San Martino e dimesso con 15 giorni di prognosi, e recuperato alcuni ciondoli che il rapinatore aveva perso scappando.

Le immediate indagini dei militari, mediante acquisizione e analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di ricostruire anche i movimenti precedenti e successivi. L’autore del reato stava pedinando la vittima già a bordo di un autobus e lo aveva seguito a piedi dalla fermata fino a quasi in prossimità della sua abitazione, quando aveva poi deciso di portare a termine la rapina.

Identificato nel 21enne, cittadino algerino, è stato raggiunto in mattinata da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e trasferito a Marassi.

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