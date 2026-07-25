Spintoni a un’anziana per derubarla sul bus, due donne arrestate grazie all’autista

Genova. Due ragazze di 18 e 22 anni sono state arrestate con l’accusa di avere rapinato un’anziana donna sull’autobus.

È successo giovedì mattina in via Boselli, in Albaro. Gli agenti hanno notato un autobus il cui conducente, al passaggio della volante, ha iniziato ad azionare il clacson e si sono fermati. L’autista ha segnalato due donne che erano appena scese dal bus e che avevano appena rubato il portafoglio a un’anziana passeggera, trovata visibilmente scossa e impaurita.

Dagli accertamenti è emerso che le due erano salite a bordo con la vittima e, nel momento in cui si era alzata per avvicinarsi all’uscita, l’hanno raggiunta accerchiandola. Una l’ha spinta da dietro, l’altra le ha strattonato la borsa per poi sfilarle il portafoglio. Le donne, alla vista dei poliziotti, hanno finto di avere trovato il portafoglio a terra, ma i passeggeri presenti hanno raccontato l’esatta dinamica dei fatti, confermata anche dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente all’interno del bus.

Le due donne sono state arrestate, il portafoglio è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria.