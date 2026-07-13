Aggrediscono un uomo di 70 anni per la collanina d’oro: arrestati due sedicenni

Genova. Due ragazzi di 16 anni sono finiti in carcere con l’accusa di avere rapinato e picchiato un uomo di 70 anni per strappargli la catenina dal collo.

I fatti risalgono allo scorso 20 giugno. Stando a quanto ricostruito dalla Squadra Mobile di Genova i due ragazzi, uno cittadino algerino e uno tunisino, hanno seguito l’uomo da via Giovanni Ansaldo fino al ponte di Cornigliano, dove l’avrebbero aggredito alle spalle, fatto cadere a terra e, dopo avergli strappato dal collo la catenina d’oro, colpito con un calcio edun pugno per poi fuggire in direzione via Rolla.

La vittima era stata trasportata in ospedale, dove gli era stata riscontrata la frattura dell’omero destro. Dopo il primo intervento della volante in cui sono state ascoltate le testimonianze di vittima e passanti, e ottenuta la descrizione degli aggressori, gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato le indagini.

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza i due presunti autori della rapina sono apparsi da subito giovanissimi, e gli investigatori hanno concentrato gli accertamenti sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati in Liguria e nelle regioni vicine. Le indagini hanno dato esito positivo e i due sono stati rintracciati in provincia di Alessandria, dove erano affidati a due diverse comunità, da cui già da alcuni giorni prima della rapina si erano allontanati volontariamente per poi farvi ritorno.

I due giovani sono stati rintracciati e associati presso il carcere minorile di Torino.