Rapallo, al via l’estate di Villa Tigullio: fino a settembre un calendario di 28 appuntamenti

Rapallo. Da sabato 11 luglio a martedì 6 settembre Villa Tigullio, a Rapallo, ospita il ricco programma estivo organizzato dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli: una stagione di 28 appuntamenti, affidata alla direzione artistica del maestro Giuseppe Acquaviva. La rassegna nasce con l’obiettivo di valorizzare una programmazione articolata, capace di mettere in rete artisti e linguaggi, consolidando il ruolo di Rapallo come uno dei principali poli culturali del Levante ligure. Il cartellone attraversa musica, teatro, comicità, danza, divulgazione e spettacolo dal vivo, costruendo un percorso pensato per coinvolgere pubblici differenti.

Ad aprire il palinsesto, sabato 11 luglio, sarà l’Orchestra del Teatro Carlo Felice, protagonista di una serata dedicata a La Bohéme di Giacomo Puccini. Sul palco, i giovani solisti dell’Accademia di alto perfezionamento del Teatro Carlo Felice, diretti da Giuseppe Acquaviva, offriranno al pubblico un viaggio attraverso alcune delle pagine più celebri del repertorio operistico.

La settimana successiva sarà dedicata ad alcuni dei protagonisti più apprezzati della scena italiana. Domenica 12 luglio Paolo Rossi porterà a Villa Tigullio il suo teatro fatto di satira, riflessioni sull’attualità e dialogo con il pubblico. Uno dei format più originali della rassegna, Cronista per una sera animerà invece tre serate in occasione delle semifinali e della finale dei mondiali di calcio, martedì 14, mercoledì 15 e domenica 19 luglio, trasformando la telecronaca calcistica in uno spettacolo costruito sull’improvvisazione, sul rapporto diretto con il pubblico e sulla comicità, con cast sempre diversi. Venerdì 17 luglio sarà la volta di Un destino ridicolo, recital tratto dall’omonimo romanzo di Fabrizio De André e Alessandro Gennari, nel quale Federico Sirianni rende omaggio all’universo poetico del cantautore genovese attraverso un intreccio di musica e narrazione, mentre sabato 18 luglio sarà protagonista sul palco Leonardo Manera con il suo spettacolo Sincero.

La programmazione di luglio proseguirà giovedì 23 con Francesco Morosi, protagonista di un incontro dedicato all’Iliade, riletta alla luce della sua sorprendente attualità. Venerdì 24 luglio sarà la volta di Alessandro Bianchi, che porterà in scena Facce di cane ed altre bestie, mentre sabato 25 luglio il Galà di danza – L’Eccellenza Italiana nel Mondo riunirà alcune tra le più importanti stelle del balletto italiano e internazionale. Domenica 26 luglio gli Oblivion presenteranno Oblivion Collection, spettacolo che unisce virtuosismo vocale, comicità e parodia musicale, mentre lunedì 27 luglio Pietro Grasso chiuderà il mese con U maxi, un racconto dedicato al maxiprocesso a Cosa Nostra e ai protagonisti di una stagione decisiva della storia italiana, nel segno della memoria e dell’impegno civile.

La programmazione proseguirà sabato 1° agosto con Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla con la partecipazione del giornalista Marino Bartoletti. Domenica 2 agosto il Balletto di Milano porterà in scena Carmen.

La comicità tornerà protagonista sabato 8 agosto con Ginevra Fenyes e il suo Non sapevo di essere Toscana, seguita domenica 9 agosto da Il mare nel cassetto, omaggio musicale a Franco Battiato con Silvia Boschero, Giua e Anais Drago. Venerdì 14 agosto sarà sul palco il comico Lunanzio, mentre giovedì 20 agosto Maurizio Maggiani incontrerà il pubblico in occasione del trentesimo anniversario de Il coraggio del pettirosso, uno dei romanzi più significativi della sua produzione letteraria. Venerdì 21 agosto Amanda Sandrelli e Mauro Bonazzi accompagneranno il pubblico in Dirò la verità, vi prego, sull’Amore, un viaggio tra filosofia e teatro alla scoperta dell’Eros platonico, mentre sabato 22 agosto sarà la volta di Abba Time, omaggio alla musica dell’indimenticabile quartetto svedese.

La settimana conclusiva di agosto vedrà alternarsi altri volti iconici della scena culturale italiana. Mercoledì 26 agosto Marco Paolini porterà in scena Atlante delle rive, nuovo progetto di teatro civile e narrazione dedicato al rapporto tra uomo, territorio e ambiente. Giovedì 27 agosto Maurizio De Giovanni incontrerà il pubblico in occasione della presentazione del suo nuovo romanzo Il tempo dell’orologiaio, mentre venerdì 28 agosto sarà la volta dei Gemelli di Guidonia e sabato 29 agosto di Enrico Bertolino, protagonista di una nuova serata dedicata alla comicità.

A chiudere il mese, domenica 30 agosto, sarà l’opera con il Rigoletto di Giuseppe Verdi, prima degli ultimi tre appuntamenti della stagione: venerdì 4 settembre il concerto di Fabio Concato, sabato 5 settembre lo spettacolo (In)Grato di Antonio Ornano e domenica 6 settembre il gran finale con Tullio Solenghi, protagonista di Una serata pazzesca – Tullio Solenghi legge Paolo Villaggio, recital teatrale in cui l’attore rende omaggio all’amico e collega attraverso la lettura dei suoi testi più celebri.

Il calendario completo della rassegna e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul portale ufficiale degli eventi della Città di Rapallo https://hellorapallo.it e su quello della Fondazione https://www.teatrosocialecamogli.it/programma-stagione/