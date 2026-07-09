Rapallo, la spiaggia Le Saline torna balneabile

Rapallo. Torna pienamente regolare la balneazione presso la “Spiaggia Le Saline” (compresi i Bagni Lido – Flora e il tratto di spiaggia libera attiguo).

I campionamenti ufficiali effettuati da Arpal hanno certificato la completa risoluzione dell’inquinamento temporaneo. Il Sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci, ha firmato questa mattina la revoca dell’ordinanza cautelativa emessa la scorsa settimana a seguito del blackout elettrico della rete Enel che aveva bloccato temporaneamente gli impianti di sollevamento fognario sul Lungomare Vittorio Veneto.

Il provvedimento di revoca è stato disposto dopo che i tecnici di Iren Acqua Tigullio S.p.A. hanno eseguito correttamente, e nei tempi stabiliti dall’amministrazione, tutti gli interventi di pulizia urgenti. Le operazioni di bonifica tramite auto-spurghi lungo i tratti fognari interessati e le successive analisi approfondite hanno permesso il rientro di tutti i parametri microbiologici abbondantemente all’interno dei limiti previsti dalla legge.