Rapallo Pallanuoto, ecco il primo grande colpo: Isabel Williams difenderà la porta gialloblù

Rapallo. Il Rapallo Pallanuoto apre il proprio mercato con un acquisto di assoluto prestigio. La società del presidente Enrico Antonucci accoglie Isabel Williams, portiere della Nazionale degli Stati Uniti, atleta tra le più affermate della pallanuoto mondiale e reduce dall’esperienza con il CN Sabadell, una delle formazioni più competitive d’Europa.

Classe, fisicità ed esperienza internazionale per il nuovo estremo difensore gialloblù, chiamato a raccogliere una sfida importante in vista di una stagione che vedrà il Rapallo protagonista in Serie A1, Coppe Europee e Coppa Italia.

Originaria di Severna Park, nel Maryland, Williams, alta 191 centimetri, è da anni una delle portiere di riferimento della Nazionale statunitense, formazione stabilmente ai vertici della pallanuoto internazionale. La sua esperienza ai massimi livelli e le qualità tecniche fanno di lei uno dei profili più prestigiosi del mercato estivo.

«L’arrivo di Isabel rappresenta un segnale importante delle nostre ambizioni – commenta il presidente Enrico Antonucci–. Dopo aver consolidato il gruppo con la conferma di gran parte della rosa della scorsa stagione, volevamo inserire un portiere di caratura internazionale. Nella pallanuoto moderna questo ruolo è sempre più determinante e siamo convinti che Isabel possa dare un contributo fondamentale alla crescita della squadra. Ci attende una stagione impegnativa, con tre competizioni da affrontare, e vogliamo farci trovare pronti».

Grande entusiasmo anche nelle prime parole della nuova numero uno gialloblù. «Sono davvero entusiasta di entrare a far parte del Rapallo Pallanuoto. Non vedo l’ora di dare il mio contributo alla squadra per competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. Sono convinta che insieme potremo raggiungere grandi traguardi in questa stagione.»

Con l’arrivo di Isabel Williams, il Rapallo Pallanuoto aggiunge qualità, esperienza internazionale e leadership a una rosa costruita per continuare a essere protagonista, confermando le proprie ambizioni nel panorama della pallanuoto italiana ed europea.