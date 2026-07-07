Rapallo, manutenzione alla rete idrica il 9 luglio: rubinetti a secco in diverse vie. Ecco la mappa dei disag

Rapallo. Nuovi interventi di ammodernamento sulla rete acquedottistica cittadina. Iren Acqua Tigullio ha comunicato che, per consentire lo svolgimento di lavori programmati di manutenzione, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua in diverse zone del Comune.

L’intervento è fissato per la serata di giovedì 9 luglio 2026 e comporterà lo stop al servizio dalle ore 21:00 alle ore 00:00. I tecnici saranno impegnati in via Santa Maria del Campo per la sostituzione di un tratto di tubazione DN 125. Le vie interessate dallo stopLa sospensione dell’erogazione idrica riguarderà le utenze allacciate nelle seguenti strade: Via Santa Maria del Campo e vie limitrofe Via del Ferrain Via San Tommaso Via Cassottana Via del Casarino Via del Villone L’azienda avvisa inoltre che abbassamenti di pressione potrebbero verificarsi anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dal cantiere.

Alla riapertura delle condotte potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua. Si tratta di una conseguenza normale di questo tipo di manovre, destinata a risolversi in breve tempo. In caso di condizioni meteo avverse o per cause di forza maggiore, i lavori (e la relativa interruzione) verranno posticipati al giorno successivo, venerdì 10 luglio, mantenendo gli stessi orari (21:00 – 00:00).

L’intervento fa parte del più ampio programma di rinnovamento e potenziamento delle reti idriche e fognarie che IRETI (Gruppo Iren) sta portando avanti sul territorio genovese. Il piano per il 2026 punta a migliorare la sicurezza idraulica, aumentare la resilienza delle infrastrutture e ridurre le perdite, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del Piano Industriale Iren 2025-2030.